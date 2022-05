Miles de niños, vacunados contra covid-19 en Cancún

"Le tengo pavor a las agujas", dice Sandy, de segundo grado de secundaria, temerosa de ser la siguiente en la fila para recibir la vacuna contra el covid-19.

Está en el domo Jacinto Canek, de Cancún, donde niñas y niños de entre 12 y 14 años esperan sentados en filas. Ahí está Giancarlo, de 14, quien afirma que la vacuna representa una protección porque en la secundaria a la que va hay más de 30 alumnos en el salón y existe el riesgo de contagio.

"Ya con la vacuna nos protegemos en la escuela. En mi salón somos como 30 alumnos y siento que nos podemos contagiar en algún momento", dice.

Ahí también está Susana, de tercer año de secundaria. "Considero que somos importantes y que se nos debe atender y cuidar. Sabemos que también gente de nuestra edad se ha muerto por el covid".

Sandy, Giancarlo y Susana ya son parte de los más de 5 mil menores inmunizados desde que inició la campaña de vacunación el lunes en Cancún.

"La jornada inició el lunes, se logró la aplicación de 5 mil 820 dosis del biológico Pfizer a menores de 12 a 14 años de edad, en el municipio de Benito Juárez, por lo que se estima que la cifra sea similar para hoy martes", comenta Alejandro Pérez, responsable del personal de apoyo de la brigada. "Nos dieron mil 200 dosis para hoy (martes), pero con la opción de poder ir por más, dependiendo de la afluencia que vayamos teniendo durante la jornada".

Más tranquilos

Padres de familia acompañan a sus hijos en la aplicación de las vacunas

Juana Concepción acompaña a su hijo para la aplicación de la vacuna. Dice que pidió permiso en su trabajo y que se enteró un día antes de la jornada de vacunación.

"Yo ayer apenas me enteré y fue por la escuela. Estuve buscando información y no encontré. Hoy me tuve que salir del trabajo para traer a mi hijo. Lo bueno es que no hay mucha gente", comenta.

Erik Fuentes se enteró a través de las redes sociales. Dice que en casa deseaban que llegaran las dosis para los menores de edad.

"Como papá te sientes más tranquilo", asegura.

¿Dónde se están aplicando?

Acompañados de sus padres, los adolescentes acudieron a las diversas sedes en Cancún para la aplicación de su dosis anticovid.

La jornada de vacunación se está realizando en seis de los 11 municipios: Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. Del 16 al 20 de mayo se estará aplicando la primera dosis Pfizer para niños de 12 a 14 años.

16 al 20 de mayo se estará aplicando la primera dosis Pfizer para niños de 12 a 14 años.

