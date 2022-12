Milagros de María Desatadora de Nudos: Perdí mi empleo, me dió tres.

Durante la pandemia la gran mayoría de los habitantes del Caribe Mexicano se quedaron sin empleo porque la hotelería se detuvo y los despidos masivos se dejaron caer sobre la población, Rocío que es el sostén de su casa y de su familia estaba sin trabajo, en un momento de desesperación le comentaron a María Desatadora de Nudos y recurrió a ella.

“Con la llegada de la pandemia, como muchos, me quedé sin trabajo, esto fue en el mes de abril de 2020, y esto me causó mucha angustia y desesperación y una amiga me platicó sobre la virgen María Desatadora de Nudos, no la conocía y ella me platicó que era super milagrosa, en ese entonces estaba cerrado el acceso pero al distancia puse un moñito mental, pues yo soy el sostén de mi familia”, platicó.

A pesar de que este fue el momento más oscuro para el turismo y para Quintana Roo, Rocío hizo de todo para conseguir algún empleo pero la situación era extremadamente desesperada, ya con los recursos agotados, decidió pedir ayuda a María Desatadora de Nudos.

“A finales de mayo me contactaron, así de milagro para un proyecto que fue el nuevo sitio de Visit México, y solicitaron a alguien que haga los contenidos, entonces me pidieron mi cotización se las mandé, quedé y estuve un mes trabajando en ese empleo”, comentó.

Sin embargo María Desatadora de Nudos no se iba a detener y aseguró que Rocío no solo obtuviera un empleo sino tres en este periodo.

“Una amiga me contactó para que le ayudara a hacer su página web para productos de belleza, entonces obtuve dos proyectos en los que estuve trabajando y en agosto de ese mismo año 2020, salió la vacante de este trabajo en el que estoy ahorita, que me cayó del cielo porque nunca me imaginé que pudiera obtener un trabajo tan bueno en pandemia, hice todos los exámenes mientras tenía los otros proyectos y en septiembre ya estaba trabajando de manera fija”, compartió Rocío.

María Desatadora de Nudos está disponible para todos y tiene su santuario en Avenida 145, Polígono Sur, Jardines del Sur en Cancún y está abierto a todo el público todos los días de 8:00 de la mañana a 20:00 horas y misas de lunes a viernes a las 17:30 horas; los sábados a las 10:30 horas y los domingos a las 11, 13 y 16:30 horas.

“Me dio tres trabajos, entonces estoy super sorprendida, lo que si es que hay que tener mucha fe, porque luego uno pide pero no cree y también uno se debe de mover y ya cuando hayas hecho todo lo posible dejar las cosas en sus manos para que ella desate el nudo”.

Rocío está muy agradecida y le gusta compartir su experiencia, ella ya fue a colocar su cinta de color, que es la que se coloca cuando el milagro ha sido cumplidio por María Desatadora de Nudos.

