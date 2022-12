Milagros de María Desatadora de Nudos: Me hizo madre, no podía embarazarme

Comparto con mucho gusto esto que viví primero sola y después con mi actual pareja. Desde los 28 años yo me propuse a ser mamá sin embargo por azares del destino las parejas que tuve finalmente no decidían concluir una relación de tiempo o una relación estable por lo que siempre me decidí a concluir esas relaciones y estoy hablando de dos anteriores.

Finalmente entre engaños, ilusiones y temas uno se crea historias y piensas que todo va a estar bien que todo va a ir para adelante y finalmente no se dio con una persona pero piensas que pudiera ser con una más.

El caso es que para las que somos mujeres seguramente lograrán comprender que una se ilusiona y te creas una historia y te repites que algún día serás mamá porque así lo deseaste con toda el alma.

Y cuando te das cuenta han pasado los años, cuando te das cuenta tu cuerpo ha cambiado, cuando te das cuenta ya no eres esa mujer con toda esa fertilidad.

Al paso de los años se va perdiendo esa capacidad biológica por llamarlo así.

Bueno me encuentro después de mucho tiempo de concluir esas dos relaciones con un cuerpo que empezó a presentar ciertos problemas.

En aquella ocasión algo cambió, la palabra cáncer se estaba acercando y afortunadamente se pudo detener, yo cambié de residencia y esto me llevó a tener que cambiar de médicos y hubo uno que intentó sacar provecho y me hizo un diagnóstico drástico.

Finalmente me acerqué con otro médico y me trató algunos temas, el cáncer quedó de lado, pero se presentaron los pólipos pero finalmente pude tener la oportunidad de ser madre de manera maravillosa.

A los dos meses yo estaba embarazada de mí ahora actual pareja, me encontré un hombre maravilloso que compartió una historia similar a la mía.

Pues por la diferencia de edad decidí tener una relación con él. Él ya tenía una nena y también se animó a estar conmigo y a construir algo.

Después de esta cirugía que les comento por estos pólipos que surgieron, a los dos meses yo ya estaba embarazada, sin embargo la vida decidió que no era el momento correcto y a los dos meses perdí a ese ser que venía dentro de mí y que venía con toda la ilusión del mundo para mí sobre todo.

Cuándo yo llegué a Cancún a vivir en mi actual casa me encuentro con una sonido muy especial yo lo escuchaba y al llegar a este lugar escuché ciertos sonidos de campanas y demás y obviamente por ser católica y religiosa dije aquí hay una iglesia muy cercana.

Pregunté con algún vecino y me dijo "pues no te has dado cuenta que hay un santuario muy cerca de la casa, deberías visitarlo" y efectivamente hace unos cinco años me acerqué al santuario y me topé con un lugar maravilloso un lugar mágico que me llenó muchísimo, lleno de magia y místico.

En ese momento era una palapa relativamente pequeña sencilla pero todo construido con mucho amor, no sería lo que ahora es actualmente pero cada espacio, cada esquina estaba construido con mucho detalle, con mucho cariño, con algo muy diferente, con mucho creatividad y me convertí una fan de ese espacio y constantemente comencé a visitarlo.

Yo no tenía conocimiento en este momento quien era la virgen María Desatadora de Nudos, yo en ese momento la estaba conociendo y decía existe la virgen pero para mí seguía siendo el elemento principal Jesucristo, la virgen de Guadalupe para que soy muy devota y ese lugar comenzó a crecer y empezó a sonar mucho y al paso de estos cinco años que ha estado muy cerca de ella ha sido impresionante su crecimiento.

Me costó creer que era María Desatadora de Nudos que traía esa magia, esa energía así que bueno mis posteriores visitas comencé a dedicarme a ella después de pasar esa pérdida de mi bebé, yo decidí acercarme con mayor fervor y pedirle mucho.

Yo sé que las mujeres que han sido mamás cuando pidieron serlo en un lugar es muy especial y dije pues he visitado muchas muchísimas iglesias en el país, en el extranjero y dije, ella tiene que ser especial y quise ponerle a prueba.

Pasó el tiempo y no surgía nada, pasó el tiempo y yo me fui a otro estado y me dijeron que yo tenía el 15 por ciento de posibilidades de ser mamá entonces mi mundo nunca se vino abajo pero si fue algo muy fuerte porque yo sabía que el tiempo que me quedaba cada día era menos, mi matriz empezaría a perder fuerza, los miomas que existe y un sinfín de cosas y en la parte económica también.

Me fui hacer el estudio y el medico me dijo que cuento con el 15 por ciento de posibilidades y dije: "ahora necesito hacerme un tratamiento, me dispuse a vender mi auto y hacer lo que tenía que hacer para para poder lograrlo y bueno seguramente ustedes también sucedió, llegó la pandemia.

Nunca nos esperamos la pandemia, justamente le coloque el celular en mi auto para venderlo, y llegó esa pandemia y echó todo abajo.

He escuchado muchas veces esa frase que dice, deja de pensar en ser mamá para que puedas atraerlo y yo no creo nunca realmente en eso, cómo te puedes olvidar de tu objetivo, de tu deseo, de tu anhelo de ser mamá yo no no puede soltarlo así.

A lo mejor esta situación que vino por la pandemia que fue una atención muy tremenda como estar en la nada, ir viviendo día a día, encerrados, fue una situación muy fuerte mentalmente.

Aunque me enfoqué en muchos temas nunca dejé de pensar que iba a ser mamá, sin embargo toda la situación apuntó a qué estaba más lejos de ser mamá.

Y cuál va siendo mi sorpresa al poco tiempo yo quedo embarazada, por alguna razón cuando yo me hice los estudios dijeron que tenía el 15 por ciento de posibilidades, no lo di todo por perdido pero fue algo fuerte y por alguna razón mi tarjeta de crédito no pasó el cobro para un tratamiento yo tenía que esperar 15 o 20 días y por varias cosas no regresé y entonces no se dio.

Viene la pandemia y resulta que quedé embarazada de la nada, no pagué nada, no tome nada, no vendí nada, no me deshice de nada simplemente llegó y es una historia que a mí me mueve mucho porque yo dije alguien está detrás de ello y ya fueron muchas cosas ya pasó mucho tiempo ya me ha sucedido muchas situaciones y la última fue mi esposo me dijo "me quedé sin trabajo” y a los 15 días yo me entero que estaba embarazada, por supuesto que esta situación no iba a aminorar mi gran ilusión.

No había trabajo y estaba embarazada, con mucho miedo tome la noticia aunque prevalecía la felicidad, digo pues mucho menos porque ya había vivido una experiencia anterior.

Y viene a la siguiente sorpresa, el embarazo fue perfecto no tuve ningún problema, la verdad yo siempre soñé un niño pero me daba igual yo lo único quería era ser mamá y me enfoque mucho en que iba a ser niño y mi sorpresa es que venía en camino y por qué después de todo entiendo que fue la niña porque tenía que llamarse María y definitivamente tenía que llamarse María y que tenía que agregar otro nombre más.

Y pues no sé mi pequeña y el día de hoy puedo decirles que soy la mujer más feliz que es un ser maravilloso que es un ser que tiene energía increíble es una niña muy deseada, muy querida y no dejo de pensar que es un ser muy especial porque al llegar donde yo la llevo ella construye siempre, ella une.

Puedo decirles que gracias a la virgen María Desatadora de Nudos, mi pequeña está aquí y en ella he enfocado muchas peticiones y muchos agradecimientos y el día de hoy puedo decirles que por supuesto que es magia lo qué hay en ese lugar.

