Milagros de María Desatadora de Nudos: “Me curó una grave infección de piel”

Gerardo sufrió este año una infección denominada foliculitis, el joven trabaja como imagen y animación de marcas y agencias de modelo en la zona hotelera y esta enfermedad lo llenó de inseguridad y lo hundió en una severa depresión que marcó su vida, después de recurrir a tres dermatólogos y seguir los diferentes tratamientos, cansado y decidido, recurrió a María Desatadora de Nudos.

“Yo pedí por mi infección en el cuerpo, causado por foliculitis y yo llevaba en ese momento tres dermatólogos y ninguno me curaba, me quitaban tantito el rastro de la infección pero después de un par de días me volvían a salir estas lesiones en la piel, nadie me curaba y mis amigos se preocuparon, por lo que sucedía conmigo”, narró Gerardo.

Recientemente su familia había recurrido a la virgen desatanudos de Cancún y al haberles cumplido un milagro de salud que parecía imposible, decidió que sería el turno de él para poder pedirle un milagro.

“Fuimos otra vez en familia porque sabemos que con mucha fe y pidiéndole a María Desatadora de Nudos, se me iban a quitar estas marcas en la piel, y te juro que desde que yo fui al santuario me veo y me siento mejor”, indicó el joven.

La foliculitis es una infección en la piel que se genera en el folículo donde nacen y crecen los vellos, por lo que es una enfermedad común y también muy molesta, pero sobre todo muy visual.

“Saliendo de esa iglesia yo sabía que estaba a punto de quitarse de mí todo y no he ido aún a poner mi moño de color todavía porque aún me queda tantito pero a comparación de como yo estaba te puedo decir que estoy a un 90 por ciento recuperado, me curó de una grave infección de piel y por eso en mi casa y mi familia le tenemos mucha fe a María Desatadora de Nudos”.

En el santuario al momento de pedir un milagro se coloca una cinta blanca y después de que el milagro se cumple se debe de regresar y colocar una cinta de color.

“Con llegar a la iglesia te sientes mejor, con paz y tranquilo, te sientes más liberado y te sientes más estable emocionalmente”, compartió Gerardo.

María Desatadora de Nudos tiene su santuario en Avenida 145, Polígono Sur, Jardines del Sur en Cancún y está abierto a todo el público todos los días de 8:00 de la mañana a 20:00 horas y misas de lunes a viernes a las 17:30 horas; los sábados a las 10:30 horas y los domingos a las 11, 13 y 16:30 horas.

