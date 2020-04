¡Milagro! Joven de Cancún afirma haber sanado de COVID-19; tuvo fiebre de 40 grados

Un joven de 35 años de edad de nombre Rogelio Pech, quien afirma que fue sanado de COVID-19, hoy està sano y libre de síntomas, así como de la fuerte fiebre que tuvo, llegando a los 40 grados; él dice que lo único que hizo fue pedirle de corazón a Dios sanidad. Su experiencia lo contó en exclusiva para LA VERDAD.

El hombre comenzó a relatar su historia y él mencionó que el primer día se comenzó a sentir cansado, a pesar de que no había hecho alguna actividad física, al segundo día se le “medio quitó” y así fue a trabajar, pues él es promotor y va a los supermercados de Cancún, sin embargo al regresar a casa, sintió que tenía fiebre.

¡Milagro! Joven de Cancún afirma haber sanado de COVID-19; tuvo fiebre de 40 grados

“Cuando me levanté al tercer día, ya tenía fiebre arriba de 38 grados, por lo que me reporté enfermo y no trabajé, esa misma tarde me empezó la tos seca y los estornudos de manera constante, en ese momento seguía confiando en Dios a que no era el COVID-19 y le pedía a Él que me diera fuerzas”, dijo.

Señaló que al cuarto día que se levantó, sentía que ya no podía pararse y tenía dificultad para respirar, en ese momento la madre del hombre lo agarró de los brazos y lo llevó a la sala, le puso el termómetro y confirmó que tenía 40 grados de temperatura, en ese momento se arrodillaron y le pidieron a Dios sanidad.

Más notas de Quintana Roo aquí

¡Milagro! Joven de Cancún afirma haber sanado de COVID-19; tuvo fiebre de 40 grados

“Le pedimos a Dios sanidad, pues además de tener temperatura, no podía respirar bien, pasaron más de 10 minutos y al decir, amén, sentí como la garganta se me destapó, así como mi nariz y pulmones, aunque la temperatura me seguía, pero en ese momento ya pude respirar, deje de toser y estornudar”, comentó con lágrimas en los ojos.

Te puede interesar: Suben a 650 los contagios de coronavirus en Quintana Roo

Hoy Rogelio está en reposo y en unos días regresará a trabajar, ya no estornuda, ya no tose, ya o tiene temperatura y puede respirar bien; “me siento al 100%, Dios si existe, sólo hay que pedirselo de corazón y Él sana”, concluyó el joven de 35 años de edad, hay que recalcar que Rogelio decidió no acudir al hospital.