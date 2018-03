Mil 300 hostales generan importante derrama

Yaris Anaya / Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo Tan solo en el municipio de Benito Juárez existe un promedio de entre mil 250 y mil 300 hostales no registrados, esta cifra levantada por la Asociación de Hoteles en el área del centro, no inscritos ni registrados, señala Carlos Gosselin dirigente de dicha asociación, quien afirma que desde hace 2 años intentó un acercamiento con este sector que de inmediato rechazó e ignoró su propuesta. Para Gosselin la derrama que generan los hostales en Cancún es importante, pues cada vez más gente se está inclinando por este tipo de tendencia, sin embargo no se encuentran al día en cuanto a pagos al municipio se refiere, ni están al corriente con sus cuotas de impuestos al hospedaje. “Los hostales en Benito Juárez afectan al destino, pues no se generan empleos ya que los mismos propietarios atiendes sus negocios, los huéspedes Mil 300 hostales generan importante derramano cuentan con medidas de seguridad y esta modalidad impacta de manera negativo al sector hotelero, pues su tasa de impuestos es del 3%”, aseguró. Aunque los hostales generen derrama económica y su arrendamiento sea legal, tienen su contraparte, pues ahora están operando como AirB&B lo que significa que en vez de pagar 10% de impuesto al hospedaje, su pago se queda en el 3%, además de que son sitios inseguros para los turistas, pues no cuentan con las medidas, regulaciones y seguridad que las de los hoteles convencionales, perjudicando así el nombre de Cancún, pues en caso de accidentes generados en las viviendas hostales el sitio no sería afectado sino el destino como tal. “Hace unos meses murieron 2 argentinas a causa de una explosión de un tanque de gas en una vivienda de Airb&b, eso no pasará nunca en un hotel”, mencionó el hotelero.

