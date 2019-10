1 /3 Miguel Rodarte es Un Papá Pirata en Tulum, orgulloso de su trabajo innovador Miguel Rodarte es Un Papá Pirata en Tulum, orgulloso de su trabajo innovador Miguel Rodarte es Un Papá Pirata en Tulum, orgulloso de su trabajo innovador

En una entrevista exclusiva el actor Miguel Rodarte nos habló de su estadía en Tulum, su nueva casa temporal y de su reciente película ‘Un Papá Pirata’ que ya está en los cines nacionales.

“Tulum me está tratando excelente ya tenía más de tres años de no estar por aquí, es un verdadero paraíso terrenal y me siento muy feliz por la belleza y el entorno natural que existe, me la estoy pasando muy bien y la gastronomía de este lugar es perfecto, simplemente delicioso”, señaló el actor en exclusiva para La Verdad.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Rodarte vivirá en Tulum mientras graba nuevo proyecto

Esta semana se estrenó la cinta ‘Un Papá Pirata’ que cuenta la historia de un joven que descubre que su verdadero padre es un actor en una mala racha, es protagonizado por Miguel Rodarte y Luis de la Rosa. +

Miguel Rodarte es Un Papá Pirata en Tulum, orgulloso de su trabajo innovador

“Estoy muy contento con la respuesta del público, la respuesta al trabajo realizado con esta nueva generación de actores como Luis de la Rosa y Natasha Dupeyrón y también con los actores pues de mi generación como lo Dominika Paleta o Juan Pablo Medina y con aquellos que son un poco más grandes a mi generación como Adal Ramones o Ernesto Laguardia”, señaló

La película es familiar y muy divertida

“Con esta película puedes ir al cine en familia, los papás e hijos muy contentos van a resultar al verlo y van a entender muy bien de qué se trata generacionalmente hablando, esta película nos explica el amor por uno mismo y de dar esa segunda oportunidad, es una comedia familiar con drama que llega al corazón que genera sensaciones y emociones, es una historia maravillosa”, aseguró Miguel Rodarte.

Miguel Rodarte es Un Papá Pirata en Tulum, orgulloso de su trabajo innovador

Esta es otra historia en el que participa con la cual experimenta un género cinematográfico muy poco explorado, como sucede en los proyectos en el que participa y son un éxito.

MÁS NOTAS DE: Quintana Roo, AQUÍ

“Estoy muy satisfecho con lo que he hecho en mi carrera y esto más que nada es debido a mi búsqueda como actor, para poder encontrar un papel que pueda ofrecer y realizar personajes determinantes en historias novedosas que abran caminos, que no se haya hecho nada parecido antes, como en el Tigre de Santa Julia, que no se había hecho una historia de comedia muy nacional, o Los Héroes del Norte una comedia Adelantada a su tiempo, Rescatando al Soldado Pérez y ahora un Papá Pirata que es una película entre el drama y la comedia muy ligera pero muy profunda y con un elenco maravilloso”, finalizó el gran actor Miguel Rodarte para La Verdad.