La pandemia del Covid-19 ha traído en el mundo un cambio radical en la manera de vivir y de cómo realizar ahora los eventos, en especial dentro de los templos e iglesias, tal caso es la actividad que se acerca en la Católica, el miércoles de ceniza, si te preguntas cómo se realizará el 17 de febrero, el obispo ya confirmó cómo será.

A través de una entrevista que dio a los medios de comunicación Pedro Pablo Elizondo, obispo de de la Diócesis Cancún-Chetumal, informó sobre los detalles de cómo se realizará el miércoles de ceniza en Cancún, donde afirmó que no será igual, pero eso no quiere decir que no participemos, al contrario, es una fecha que hay que celebrar, pero con todas las medidas sanitarias.

La iglesias permancerán abiertas

Miércoles de ceniza en Cancún será diferente por la pandemia; aquí los detalles

“Nosotros siguiendo los protocolos estrictamente, nosotros impartimos la ceniza con grupos reducidos durante todo el día, no vamos a cerrar las iglesias; en la iglesia se va a dar la ceniza como vayan llegando y la ceniza no se les va a tocar la frente, se les echará encima de la cabeza, como se hacía antiguamente”, expresó el obispo.

Invitó a la población a participar y a no tener miedo, pues llevarán a cabo con orden, además recalcó que durante la actividad las iglesias permanecerán abiertas para que con calma y tranquilidad los feligreses hagan sus oraciones.

Obispo invita a participar con precausión

“No va a pasar nada, pueden venir a su ceniza, pueden estar aquí haciendo su oración, pero conforme vayan llegando, sin amontonarse, sin aglomerarse, siguiendo estrictamente los protocolos marcados por el gobierno”, dijo Pedro Pablo Elizondo, obispo de de la Diócesis Cancún-Chetumal.

Por último, señaló también que la iglesia Católica está llevando a cabo todo lo que el gobierno ha impuesto, como lo es la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial a los fieles, la toma de temperatura, así como la reducción de capacidad en las iglesias, para evitar contagios de Covid-19. La Verdad Noticias.

