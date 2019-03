Miércoles de ceniza en Cancún

José Antonio Blanco Ortega, párroco de la Iglesia de Cristo Rey en Cancún, hizo el llamado a los católicos para ejercitar su vida espiritual con el inicio de la cuaresma en este miércoles de ceniza.

“Les invito a vivir esta cuaresma ejercitando nuestra vida espiritual, el evangelio nos habla del ayuno, el cual significa comer poquito y no comer carne, aunque no pasa nada si las personas comen carne, no te condenas, no vas al infierno, ni cometes pecado mortal si comes carne, lo importante es hacer otros sacrificios algo que realmente nos duela dejar de hacer y lo llevemos a cabo”, dijo.