Miente Beristain, carretera de “El Cristo” decepciona a solidarenses.

“Vienen a hacer más promesas y no hay ningún cumplimiento de sus compromisos. Muy mal, (Laura Beristain) porque cuando vino acá, recorrió aquí estos caminos, dijo voy a pavimentar estos caminos y nunca dio ningún apoyo. Jamás volvería a votar por ella”, dijo Paulo Primero de la Cruz uno de los vecinos del asentamiento Valle de la Primavera en la ruta de El Cristo en Playa del Carmen y uno de los primeros decepcionados de la calidad de los trabajos.

Paulo Primero de la Cruz uno de los vecinos del asentamiento Valle de la Primavera.

El pasado lunes 16 de noviembre, el área de Comunicación Social de Solidaridad, responsable de difundir el trabajo de la alcaldesa Laura Beristain, anunció con bombo y platillo la obra de camino asfaltado para beneficio de más de dos mil familias rurales, trabajos realizados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero presentados como obras propias de la alcaldesa, obras que no cumplen ni con la calidad ni la resistencia, denunciaron habitantes de la zona.

Ingeniero, Héctor Leyva, uno de los trabajadores de la obra.

“La obra presentó antes una anomalía con la otra empresa que estaba trabajando, no sabemos que motivos hubo, pero ellos ya no pudieron continuar, esta obra iniciaba desde abril, venimos a retomarla, nosotros somos del contrato directo (el empresario al que le asignaron la obra y le dieron un depósito fue José Rendón) este asfalto la capa es como de un centímetro, de sello premezclado, debería llevar mínimo tres centímetros, pero el presupuesto sería más elevado”, comentó el ingeniero, Héctor Leyva, uno de los trabajadores de la obra.

Entre las características de la obra según el área de comunicación de Laura Beristain, se trata de un camino rural asfaltado, de 10 kilómetros, y que va de la comunidad Cristo Rey a Campesinos Unidos, y tendrá salida a la carretera federal, lo que permitirá conectar a los poblados Jacinto Canek, Campesinos Unidos, Valle de la Primavera, El Zapote, Nuevo Noh Bec, entre otras.

Así mismo se menciona que la obra lleva actualmente un 70 por ciento de avance, pero es falso, según el ingeniero Héctor Leyva, están en un 60% y el pavimento de un centímetro de grosor termina a los tres kilómetros de iniciado el tramo, hecho que levantó airados comentarios como el de Servando Morales, quien denunció que a los tres días de colocado el pavimento, la empresa tuvo que tapar los primeros baches que se formaron.

Servando Morales, habitante de Nuevo Noh Be.

“Señor, yo les pregunto a ellos ¿Qué tipo de empresa contrató la persona que tiene encargada este camino? Nosotros estamos muy molestos allá en las colonias porque de plano, ahí en la colonia dejaron un desastre, un lodacero, en cuanto se van parte por parte componiendo las carreteras me imagino que este ingeniero es nuevo o no sé que tipo de ingenierito sea”, señaló Servando Morales, habitante de Nuevo Noh Be.

Marcos Antonio López Díaz, presidente de la Asociación Civil “Vecinos Unidos".

En entrevista, Marcos Antonio López Díaz, presidente de la Asociación Civil “Vecinos Unidos” mencionó que la presidenta Laura Beristain quiso engañar a la gente con un camino de 10 kilómetros y lamentó la participación de algunos líderes que se prestaron para el juego de la alcaldesa para engañar a sus propias familias y vecinos.

“Yo no entiendo como hay gente que se preste para engañar a la sociedad, para engañar a sus mismos ciudadanos y vecinos, porque los líderes que están engañando y prestándose para hacer un spot donde este camino va a beneficiar y que es de una obra de alta calidad es una vil mentira”, dijo durante un recorrido ofrecido a la prensa.

