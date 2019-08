Miedo y vulnerabilidad: los acompañantes de una mujer al salir de casa

Los días de universidad se tornaron grises cuando realizar en transporte público un traslado de cerca de dos horas diariamente, se convirtió en una pesadilla de episodios cada vez más oscuros gracias a la violencia y el machismo que impera en este país.

Un día, de golpe, alguien te despierta en el camión para advertirte que tengas cuidado porque un sujeto que viaja al lado tuyo intenta tocarte sin que te des cuenta; la semana siguiente un desconocido es quien te regresa del sueño cuando pasa su mano por tu pecho. Todos los días de la vida de una mujer, la historia se repite, se multiplica y se magnifica.

Son las 11 de la mañana y recorres el mismo camino que ayer, con la misma precaución y la constante mirada “de reojo” para asegurarte que nadie camine muy cerca de ti, pero esta vez pasa: hay alguien que no ha dejado de seguirte el paso tres cuadras atrás, casi puedes sentir su respiración y la mirada que posa sobre ti, lastima.

La sociedad, la experiencia –aunque es poca a los 19 años- y el sentido común, te han preparado para una situación así, intentas pensar y reaccionar astutamente, pero nada sirve cuando tienes de frente al que podría ser tu secuestrador, tu violador o tu asesino.

Es un tipo alto, pesa más de 100 kilos y hay algo perturbador en su gesto; te intercepta, pregunta tu nombre, sigues caminando, insiste, no deja que avances y persiste, ofrece dinero para que “te vayas con él”, intenta alagarte con un “es que estás muy guapa” como si la belleza fuera razón suficiente para ser usada, forzada.

Caminas, corres lejos del sujeto, gritas, todo antes de que logre sacar lo que parecía ser una navaja, no sabes cómo pero llegas a una tienda de autoservicio en la que te ocultas y lloras, sólo esperas a perderlo de vista, a que se vaya él y se vayan todos lo que alguna vez te han gritado obscenidades, te han humillado con sólo verte; deseas que el mal sueño de hoy haya terminado, que no se repita nunca, que no suceda algo peor mañana.

Att. Cualquier Mujer de México.