Micronegocios en Chetumal peligran por aumento de casos de COVID-19

El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de Othón P. Blanco, Cesar Antonio Iuit, señaló que sería catastrófico para los pequeños empresarios de la zona sur que el semáforo epidemiólogo retroceda al color naranja.

Alertó que, en caso de que se implemente medidas restrictivas para la operación de establecimientos y presencia de ciudadanos en la vía publica, se afectaría de manera definitiva la economía de los negocios.

Como ha informado La Verdad Noticias, la zona norte del Estado retrocedió a color naranja en el Semáforo Epidemiológico y existe la posibilidad de que, ocurra lo mismo en la zona sur.

El dirigente croquista advirtió que los microempresarios no podrían soportar el cambio al color naranja y que, en caso de que ocurra, sería el “tiro de gracia”.

Si no hay ventas, empiezas a consumirte tu capital y ya no se podría cubrir los gastos de operación. No soportaríamos el retroceso.