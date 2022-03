Microempresarios sin recursos para el pago de licencias.

Pese a que han aumentado los aforo de manera considerable y las ventas registran un incremento paulatino, los microempresarios de la zona sur enfrentan aprietos para realizar los pagos de las licencias de funcionamiento.

El presidente de la Unión de Propietarios de Bares, Restaurantes y Similares (UPROBARS), Joaquín Noh Mayo, resaltó que a pesar de varia semanas del Semáforo Epidemiológico en color verde, todavía están en aprietos para cubrir obligaciones como resellos de las patentes de funcionamiento.

Además, lamentó que no exista empatía de instancias como la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y les apliquen multas y recargos a los dueños de pequeños negocios por no poder acudir a pagar.

Las ventas están elevándose y eso habla bien, pero los costos que tienen ahorita las renovaciones y los resellos de las patentes en este 2022 ha sido un golpe bastante fuerte. Varios microempresarios no pueden cubrirlas y son cantidades elevadas que se están volviendo impagables con las multas.

Joaquín Noh cuestionó que no exista empatía ante la situación por la que atraviesan muchos negocios como consecuencia de que durante muchos meses no se les permitió abrir y no generaron ingresos.

Exigen empatía

Te aplican recargos si no pagas a tiempo… yo creo que hay que tener un poquito más de conciencia en este sentido y ser más empáticos con los empresarios que no operaron durante la pandemia.

Detalló que el costo para el resello de una patente de un bar supera los 30 mil pesos, 20 mil para el caso de los restaurantes y más de 12 mil para los minisúper.

Afirmó que algunos microempresarios que no han podido cumplir con sus pagos han perdido sus patentes, que es el único patrimonio con el que algunas familias contaban para superar la crisis económica de la COVID-19.