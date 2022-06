Mi pobre angelito en Cancún, olvidan a su hijo en el transporte

Como si fuera una película de cine una familia vivió momentos de angustia debido a un descuido similar a lo que ocurre en la película "Home Alone" o "Mi pobre angelito", esto pasó en Cancún y quien relató la historia fue don Julio César, conductor de la unidad de la ruta dos y que al final del día fue el héroe.

El señor julio César Alonso es el conductor de autobús que compartió hace unos días la imagen de un niño dentro de su unidad y la acompañó con la frase que hace referencia a que lo habían olvidado. Este momento se volvió viral en la ciudad de Cancún, sin embargo la historia detrás de la fotografía es aún más interesante.

"Yo iba empezando iba a dar la primera vuelta y bueno el caso es que yo no iba a subir a nadie más, sin embargo bajé a una a una pareja y aprovechando que yo me paré, una familia de 10 personas se subió a la ruta", narró Julio César Alonzo.

El chófer de la ruta dos señaló que le preguntaron por un hotel y les dijo que si pasarían por esa zona y que les indicaría el momento para bajarse y así pasó, la mamá bajó por adelante y el resto de la familia por detrás, incluso la madre volvió a subir y revisó cómo si un presentimiento de algo malo tuviese.

"Al seguir con la ruta yo me alejé de la zona hotelera y me encontraba cerca de Chedraui Lakin y una de las señoras que también iba en el transporte me comentó, me dijo, "hay un niño atrás, está solito y está llorando" y lo que hice fue traerme al niño para adelante y ya cuando me di cuenta pues llamé a los grupos que tenemos los conductores para informarles que pues aquí tenía al niño pero para eso pues también hablé al hotel porque recordé en qué hotel se había bajado la familia" dijo.

En la película famosa que transmiten en navidad la familia olvida a su hijo en casa la primera vez y en una segunda ocasión lo dejan en un hotel.

Por su parte, la mamá del niño que había sido olvidado en el camión se había quedado en el hotel junto con otras personas en el caso de que el niño fuera trasladado hasta las instalaciones y devuelto, mientras el padre de familia se fue al centro a buscar el autobús. Llegó con la policía y les mencionó que era un camión rojo, eso no iba a ayudar mucho pues todos los camiones de la zona hotelera son de ese color.

"En ese momento pues ya me di la vuelta y me regresé directo, ya no subía a nadie. El niño me recordó a mi hija y pensé que haría si yo me envuntri en esa situación, por eso lleve al niño hasta el hotel, incluso yo llegué antes que el papá que se encontraba en el centro, cerca del Ceviche.

"En el camino el niño venía llorando y diciendo que ya lo habían dejado que ya se habían ido a Acapulco sus papás y que se iba a quedar en Cancún", contó.

El niño fue entregado sano y salvo pero según el chófer Julio César, esas vacaciones serán inolvidables para la familia.

"Habían dejado carteras, celulares, bolsas pero nunca un niño olvidado en el camión", Julio César Alonzo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.