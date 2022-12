Mi Vacuna y Prevención Covid-19, lo más buscado en México en 2022.

El resumen de búsquedas de Google 2022 fue liderada por los temas de salud y el deporte, pues se posicionaron los términos Mundial y México vs Polonia, que refleja que el tema de deportes fue uno de los más relevantes este año, debido a que los mexicanos trataron de reencontrarse con muchas de las cosas que dejaron de hacer por la pandemia de Covid-19.

En entrevista con Luis Ronces Bustos, gerente de Comunicación de Producto en Google México, explicó a La Verdad que, a pesar de que los temas de salud dominaban las listas de los últimos 2 años, las personas nuevamente están buscando más entretenimiento y personalidades nacionales.

Por ejemplo, Dhamer ocupó la quinta posición en búsquedas generales, debido a la serie de Netflix que narró la vida del asesino en serie Jeffrey Dahamer durante la década de los 80s. Mientras que, el análisis sobre las búsquedas ubicó al patinador artístico Donovan Carrillo, la astronauta mexicana Katya Echazarreta y Tenoch Huerta entre los más buscados.

¿Cuál era el interés del mexicano en búsquedas de salud antes de pandemia?

Yo diría que se exacerbó en la pandemia, definitivamente 2020-2021, los términos de salud fueron protagónicos en las listas y términos como preguntar ¿Qué es postración?, por ejemplo, todavía aparecían el año pasado en el top de las búsquedas. Si bien este año Mi Vacuna, Prevención Covid-19, incluso Síntomas de Ómicron se posicionan en los 10 primeros términos más buscados, bajó muy importantemente y significativamente la cantidad de términos que la gente estaba buscando.

¿Hubo un incremento en búsquedas de Salud Mental?

Al menos, lo que se refleja en las listas del año en búsquedas, no necesariamente. Nosotros hicimos una campaña hace unos meses llamda “Estoy aquí para ti” y sí reflejaba un incremento en la pandemia de personas que le daban al asistente de Google la frase “Estoy triste” o “Me siento solo” y generamos esa campaña justamente para poder contrarrestar este malestar que la pandemia había traído en cuestión de salud mental, sin embargo, términos en específico de salud mental en la lista del año de lo más buscado no se incluyeron.

¿Existe algún crecimiento en la búsqueda de apps de salud?

Definitivamente no tenemos una lista de apps más buscadas, en la lista de tecnología lo que predomina son sobre todo dispositivos, como el iPhone 14, el iPhone 13, algunos otros celulares o plataformas pero no necesariamente nos está dando la pauta a ver apps de salud, yo diría que eso no significa que no aparezcan en la lista, simplemente se encontraron en otra posición.

¿Qué tan confiable es Doctor Google?

Nosotros estamos muy comprometidos con que nuestras búsquedas sean confiables, que pasen por filtros de seguridad. De hecho, para la iniciativa del año en búsquedas utilizamos las políticas de nuestro Save / Search, eso significa quitar de la lista todos los contenidos que pueden ser contenido explícito, contenido para adultos o términos que puedan sesgar de alguna manera con cosas que no vayan con nuestras políticas. Y siempre es una prioridad tanto en YouTube como en Google poder aplicar esos filtros para que las personas puedan tener la navegación más confiable posible.

¿La Generación Z está preocupada por su salud?

Definitivamente están preocupados por temas sociales, te puedo decir que el número 1 de los términos más buscados fue el nombre de Donovan Carrillo, atleta mexicano que fue galardonado a inicios de año. Después, tenemos ¿Qué llevar a la marcha 8M?, lo cual nos habla de este interés de la Generación Z por participar en estos movimientos sociales y después vienen términos como Tenoch Huerta, que su participación en Black Panther definitivamente lo posicionó como los más buscados, y otros términos como Katya Echazarreta, astronauta que logró llegar a convertirse en uno de los primeras astronautas en poder viajar al espacio, y algunos otros cantantes como Danna Paola, por ejemplo, aparecen también en la lista de la Generación Z.

¿Qué refleja que la gente esté buscando personalidades mexicanas?

Para nosotros nos da esperanza, nosotros como institución no interpretamos los datos, nos interesa sobre todo seguir nuestra misión que es organizar la información del mundo y hacerla accesible para todos, entonces nos limitamos a compartirla para que sean las personas quienes reflexionen. Yo diría que lo que nos esperanza mucho es saber que el orgullo mexicano y esa identificación con personalidades célebres del país está teniendo resonancia en las generaciones venideras.

¿Qué lectura hay respecto a las búsquedas de Deporte y Entretenimiento?

Una lectura muy importante es que este año el deporte y sobre todo el futbol fue protagónico, digamos que suplantó ese protagonismo que tenía la salud en años pasados, y el término Mundial, el partido México vs Polonia, nombres como Dani Alves, por ejemplo, se posiciona en los primeros lugares de los atletas más buscados, creo que tiene mucho que ver con el interés que tienen los mexicanos por volver a conectar con estos eventos y el futbol siendo el gran protagónico del 2022.

Los términos más buscados del año

Mi Vacuna

Prevención Covid-19

Mundial

México vs Polonia

Dahmer

Síntomas de Ómicron

Ucrania

Diego Verdaguer

América vs Toluca

Reina Isabel II

La lista de Google está constituida a través de la exploración y el análisis de las miles de millones de búsquedas realizadas cada año en el Buscador. Para ello se utilizan datos de numerosas fuentes, incluida la herramienta pública Google Trends. Posteriormente se filtra el spam y las búsquedas repetidas para componer las categorías que reflejen mejor el espíritu del año.

