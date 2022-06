Mexicano creó un sistema de control mental que ha revolucionado la ciencia

Imagínate aprender a tocar el violín absorbiendo las habilidades de los músicos más reconocidos en el mundo, mediante las ondas eléctricas del cerebro, una forma de control mental que de seguro solo habías visto en las películas de ciencia ficción, pero que ahora podría ser una realidad.

El doctor Christian Peñaloza, especialista en neurociencias cognitivas, es el mexicano que durante 10 años ha dado vida al proyecto AURA en Japón, un sistema capaz de recopilar las señales eléctricas del cerebro mediante sensores pegados en la cabeza, para procesarlas con ayuda de un programa de cómputo y enviar comandos a electrodos adheridos a músculos específicos que te permita copiar los movimientos de una persona.

Este tipo de sistemas solo están “escuchando al cerebro”, realmente no está teniendo influencia de afuera hacia adentro, sino que simplemente está captando información como si fuera un micrófono que simplemente capta la voz y tiene efectos en nuestro organismo, explica el científico.

Ante ciertas situaciones, de seguro has pedido que “te echen una mano”, pero ¿te has imaginado tener la prótesis de un tercer brazo capaz de ser controlado con la mente?, el científico mexicano también se ha encargado de hacer esto una realidad.

Al medir las señales del cerebro generadas por ciertos pensamientos, el sistema Aura ha permitido expandir sus aplicaciones para controlar mentalmente prótesis robóticas, sillas de ruedas o circuitos robóticos que permitan dar asistencia a personas con alguna limitante motriz.

Visualiza a un hombre con una discapacidad motriz de todo el cuerpo que puede controlar a un robot androide con el uso de su mente y con ello puede volver a tocar a su esposa luego de varios años, imagínate la reacción de la mujer; es una visión que se hizo realidad en el laboratorio del mexicano.

Con ello, estamos viendo que la tecnología está jugando un papel muy importante en la cuestión emocional de la sociedad.

A través de la empresa Mirai Innovation, Peñaloza se ha dedicado a perfeccionar este sistema con el fin de aumentar las capacidades del ser humano. AURA es diferente a los demás proyectos realizados en torno a la neurociencias, ya que cuenta con una base de datos de inteligencia artificial que le permite recordar, aprender y reconocer las acciones que han sido ejecutadas con anterioridad.

Como probablemente ya sepas, el Metaverso combina las redes sociales y la realidad aumentada para permitir a los usuario interactuar en un universo virtual con el uso de avatares virtuales, por lo cual, el mexicano ha logrado desarrollar recientemente la versión Webex de AURA.

Un desarrollador que te permitirá controlar con tu mente los movimientos e incluso el comportamiento de tu avatar dentro de este universo de realidad virtual.

El mexicano ha logrado que esta tecnología fuera mucho más accesible, sistemas que cuestan miles de dólares en los países más desarrollados, ha logrado reducir hasta cuatro veces su costo en el mercado mexicano, por lo que ahora es más accesible para los centros de investigación o universidades.

“Al regresar a México me percaté que no había mucho desarrollo en estas áreas en las que yo me estaba desarrollando en Japón. Esto me inspiró a crear una herramienta que sirva como la base para muchos desarrollos y aplicaciones, pero que pudieran ser accesibles para universidades, centros de investigación”.

Más allá de poder adquirir habilidades motrices, mover un tercer brazo o de controlar los videojuegos con la mente, lo realmente importante del trabajo de Peñaloza es que ha logrado demostrar que el cerebro humano tiene la capacidad de controlar otra cosa a pesar de que estemos desempeñando otra actividad.

Sin duda es un descubrimiento, que permitirá expandir el panorama tecnológico y las aplicaciones científicas que permitirán la transición a super humanos.

