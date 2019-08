Metales pesados, lixiviados y sargazo ponen en riesgo a tortugas de Akumal.

Ana Cecilia Negrete.

“La Bahía de Akumal es un sitio muy especial, cuando nosotros empezamos a investigar hace 16 años encontramos que incluso en tortugas que tu veías perfectamente sanas, gorditas y bonitas como se ven en Akumal, su muestra de sangre salía alteradísima”, reveló la veterinaria Ana Cecilia Negrete.

Explicó que los laboratorios mostraban que esas tortugas tenían un grado de parasitosis muy alto. “Durante muchos años y muestreos en diferentes sitios nos dimos cuenta que no había esa singularidad, unicamente ocurría en Akumal y entonces empezamos a ver que esas tortugas a futuro iban a tener un problema”, dijo.

Reconoció que aunque el turismo irresponsable es parte del problema, no nada más es él, y aunque ahorita la bahía está un poco más controlada por la situación, hay hidrocarburos y metales pesados que están destruyendo el arrecife “quieras que no hay sargazo con sus lixiviados que mata todo lo que implica”, explicó.

Señaló que el caso de los lixiviados del sargazo compromete no sólo la vida de las tortugas sino la vida de los peces, porque el sargazo es una planta y consume oxígeno y desecha bióxido de carbono, pero durante el día consume oxígeno, “¿y de qué dependen los animales? Del oxígeno, entonces cuando tienes una bahía cubierta de sargazo seguramente los peces se están asfixiando, eso está pasando también en Mahahual”, comparó.

Añadió que cuando las camas de sargazo llegan a Mahahual, cubren la bahía y empieza a haber peces muertos debido a que no hay disponibilidad de oxígeno, y sin oxígeno no hay pasto, no respiran los corales, no respiran los peces, no respira nadie y aunque las únicas que respiran son las tortugas, todos dependen del oxígeno disuelto en el agua.

Finalmente concluyó que la generación de bacterias, más el desequilibrio en parasitosis, en la bahía de Akumal, no se puede hacer responsable a un solo factor ni a una problemática que ha estado ocurriendo a los largo de los años, hay varios factores involucrados.