Mesero que murió por ataque a bares en Cancún deja un niño huérfano

Un hombre, quien en vida se llamaba Miguel, es una de las víctimas mortales que dejó el ataque armado a dos bares en la ciudad de Cancún, ubicados sobre la avenida Kabah, así lo confirmaron a través de las redes sociales amigos y familiares. El occiso era mesero del establecimiento “Deja Vu”.

“Noo, porque?? Porque tú?? No teníamos que escribir nada de esto por estar de luto, porque sabíamos que ibas a luchar hasta más no poder!!! No lo puedo creer carnalito, tan joven y con tantas ganas de salir adelante, siempre dando todo de ti, porque tuviste que dejarnos tan pronto??? No sabes cómo nos destrozas la vida a todos tus seres queridos y familia, no puedo creer que esto sea real, porque carnalito?? Porque???? Descansa en paz que dios te tenga en su gloria, fuiste muy fuerte en todo!! Cuídanos desde el cielo carnalito, nos volveremos a ver!! Te llevaremos en el alma por siempre!!”, escribieron en las redes.

Es de mencionar que Miguel dejó a un niño huérfano y a una mujer viuda, se dijo que murió momentos después de llegar al hospital general de Cancún, quien fue uno de los heridos de bala, quien ingresó como grave al nosocomio, Miguel fue catalogado por sus conocidos como un joven luchador con ganas de salir adelante.

Las investigaciones continúan

Mesero que murió por ataque a bares en Cancún deja un niño huérfano

“Mi hermanito como me lamento no poder haberme despedido de ti con un nudo en la garganta y lágrimas en mis ojos orare por ti por tus seres queridos para encontrar un rayito de luz en esta oscuridad, para que esa luz ilumine tu camino hacia Dios dónde tu espíritu encuentre reposo hasta la culminación de las cosas”, dice otro escrito en Facebook.

Recordemos que los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del viernes 6 de mayo, cuando elementos de los tres niveles de gobierno implementaron un fuerte operativo de seguridad por la activación del Código Rojo, por detonaciones de arma de fuego y ataque contra dos bares, dichos ataques dejaron seis lesionados, dos muertos y dos presuntos sicarios detenidos.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades correspondientes, para tratar de resolver el caso y verificar el motivo de estos hechos de alto impacto, aunque se dice que fue por cobro de derecho de piso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Continúa leyendo más notas en La Verdad Noticias.