Mercado 28 de Cancún es utilizado como tiradero de basura clandestino

Los tiraderos de basura clandestinos en Cancún siguen siendo un problema, y es que a pesar de los constantes llamados por parte de autoridades a los ciudadanos para evitar dejar sus desechos en lugares inapropiados, lo cual aumenta la contaminación en el municipio y daña la imagen urbana, como es actualmente el caso del Mercado 28.

Sobre estos hechos habitantes de la Supermanzana 26 manifestaron su molestia y pidieron la intervención del municipio para evitar que otros cancunenses dejen su basura en el estacionamiento del Mercado 28 como ha ocurrido hasta el momento, generando además de mal olor, fauna nociva.

Dejan basura en estacionamiento de Mercado 28

Inconformes declararon a La Verdad Noticias que los desechos son dejados en dicho lugar por comerciantes del sitio, vendedores ambulantes y vecinos de la zona, a quienes ya se les hizo costumbre dejar su basura en el mercado.

“Esta situación no puede continuar, el estacionamiento del Mercado 28 no es un lugar para dejar su basura, por eso la ciudad se ve sucia, porque nosotros mismos no respetamos los lugares y se nos hace fácil salir a dejar la basura nuestra basura donde se nos da la gana y simplemente nos olvidamos de ella, no nos importa si afectamos a otros”, declaró Yolanda Ocampo, habitante de la zona.

Otro de los afectados es Rafael Puga, quien calificó como inaceptable la irresponsabilidad de otros habitantes de Cancún y solicitó a las autoridades del municipio aplicar los castigos correspondientes en este tipo de casos para evitar más contaminación en las calles.

Tiradero clandestino en Mercado 28 de Cancún

“Me parece que así como exigimos que las autoridades cumplan con su labor de mantener las calles limpias, nosotros también debemos cumplir con nuestra parte y no dejar la basura en lugares que no se debe, de lo contrario estamos afectando no solo la imagen de Cancún, también nuestra salud, porque estar cerca de los desechos no le hace bien a nadie”, expresó.

Ante esta situación exigieron al ayuntamiento una solución al problema de basura, ya que además del mal olor, esto se convierte en una fuente de infección para los que viven en los alrededores y en una imagen negativa para los turistas que diariamente llegan a este emblemático Mercado 28.

