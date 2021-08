Menos de 90 mil participaron en la consulta ciudadana: INE

La participación ciudadana a la consulta popular para enjuiciar a los expedientes de México, no rebasó siquiera el siete por ciento de acuerdo a los datos del Instituto Nacional Electoral (INE). El sur del Estado tuvo la mayor participación ciudadana en Quintana Roo.

De acuerdo a la información dada a conocer por el INE en Quintana Roo, solo un 6.7 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón acudieron a las mesas a depositar sus opiniones; el resto de los ciudadanos ni siquiera se interesó en la mencionada consulta.

La respuesta de los ciudadanos a la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes no generó el interés que se esperaba en la población,

Es decir, que solo 87 mil 835 ciudadanos salieron a las mesas a expresar su opinión, respecto a enjuiciar o no, a los ex presidentes del país; de los cuales la mayoría de los asistentes expresó su opinión a favor de que sean enjuiciados; mientras que un uno por ciento decidió no hacerlo.

Aunque la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había establecido la posibilidad de generar una participación del 40 por ciento entre los quintanarroenses -es decir 425 mil ciudadanos-, la cifra se quedó muy por debajo de lo esperado.

En el computo global de los cuatro distritos electorales federales; fue el Distrito 02, con sede en Chetumal el que generó el mayor número de participantes; mientras que el resto de la entidad mantuvo sus porcentajes entre 5.6 y 6.3 por ciento.

El Distrito 01 con sede en Playa del Carmen logró que votaran 23 mil 368 personas, es decir el 6.1 por ciento; mientras que el Distrito 02 con sede en Chetumal logró que votaran 27 mil 248 personas, es decir el 9.3 por ciento, lo que lo convirtió en la elección más alta del Estado.

Por su parte en el Distrito 03 con cabecera en Cancún votaron 17 mil 136 personas, un 6.3 por ciento de los ciudadanos; y en el Distrito 04, también ubicado en Cancún, votaron 21 mil 395 personas, la cifra más baja de sólo un 5.6 por ciento.

Desde el inicio del pasado proceso electoral, La Verdad Noticias dio a conocer que el listado nominal de ciudadanos empadronados en Quintana Roo, corresponden a un millón 328 mil 62 personas de las que se esperaba que al menos un 40 por ciento acudiera a la consulta ciudadana.

En todo el país, de acuerdo a la autoridad electoral el porcentaje de participación ciudadana durante la consulta fue de solo el 7.1 por ciento de los ciudadanos; lo que evidenció el poco interés de los mexicanos por participar en este ejercicio.

Síguenos en Google News, Facebook e Instagram