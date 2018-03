Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Menor duerme en la calle por no vender los todos los tamales de su mamá. Un caso de maltrato infantil, está dando de que hablar en Redes Sociales. Ayer comenzó a circular una fotografía de un niño en redes sociales, durmiendo afuera de la puerta de su casa, la fotografía indigno tanto que muchos usuarios comenzaron a registrar su molestia, pues algunos comentaban que no era la primera vez que esto sucedía. Todo sucedió en el fraccionamiento llamado: Villas del Sol en la calle Fragata de Playa del Carmen. Donde se encontraba un menor de aproximadamente 8 años, el cual se encontraba dormido afuera de su casa, por lo que vecinos de manera inmediata hicieron un llamado al número de emergencias 911. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar para encontrar al pequeño acostado sobre el piso en las puertas de su domicilio. De acuerdo con información de las redes sociales, los vecinos comentaron que los agentes interrogaron al niño, el cual dijo que sus padres lo habían corrido de su casa debido a que no logró vender todos los tamales que se le encargaron. Sin embargo, el castigo no fue sólo ese, ya que antes el menor fue golpeado.

"Mi mamá es muy mala, me pega si no llevo dinero a la casa, ayúdeme ", dijo el pequeño a las autoridades.

Por otra parte, la madre del menor mencionó que no se había percatado que su hijo estaba afuera, ya que había pedido permiso para salir a jugar. En este domicilio viven otros dos menores. Los agentes de la policía entregaron al niño a sus padres. En caso de que alguna persona denuncie del hecho, las autoridades podrán hacer una visita a la casa del menor para asegurarse de la situación.