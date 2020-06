Memes y burlas al “sobrecogedor” video fake de Quadri de Quintana Roo

Quadri, ex-candidato a presidente de la república de México, sigue siendo tendencia en Quintana Roo y en el resto del país, pues ahora comenzaron los memes y burlas, al grado de que los usuarios de Twitter se lo mandaban a Quadri en la publicación del video “sobrecogedor”, dejando más en vergüenza a este personaje.

Recordemos que todo esto inició cuando Quadri publicó un video en sus redes en el que se ve a un leopardo cruzando la carretera, y hay dos autos esperando, pero fue severamente criticado porque afirmaba que las imágenes eran de México, pero en realidad provenían de otro país.

En el video, se puede ver a la madre tratando de hacer que sus dos cachorros crucen la calle, con un texto superpuesto que dice "Carretera de Quintana Roo en México", mientras que el ex candidato escribió "Sobrecogedor"; los internautas señalaron a Quadri que la licencia de automóvil que se ve en el video no pertenece a México, y el leopardo no existe en nuestro país, solo existe en India y África.

Le llueven las burlas y memes a Quadri por "sobrecogedor"

Aunado a esto, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se involucró en esta vergüenza, pues compartió el video de Quadri, y escribió lo siguiente, "¡Qué Maravilla!, No les pasen un tren encima por favor", refiriéndose a la construcción del Tren Maya, pero por las fuertes críticas, decidió eliminar lo que había compartido.

Ahora si uno entra a la publicación original de Gabriel Quadri, ya son más de 3 mil comentarios en Twitter, de los cuales, casi el 100% son críticas, burlas y memes, donde le hacen ver que el video es fake y no pertenece a Quintana Roo, ni mucho menos a México, pero tal parece que no le importa porque deja que sigan comentando y aún no elimina el video.

Por último, él no ha dado alguna declaración o ha publicado un comunicado en el que aclara el motivo por el cual decidió difundir el video, sin haber investigado de dónde provino y de que año es, parece que lo hizo con tal de afectar a terceros.