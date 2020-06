Memes de la tormenta Cristobal en Cancún

Después de una jornada intensa el día viernes, los habitantes de Cancún fueron testigos del poder de Cristóbal, fuertes rachas de viento y lluvias intensas por momentos lograron sorprender a las personas quienes no se esperaba tanta intensidad, sin embargo en esta urbe a todo le buscan el lado gracioso y ahora están aquí los mejores memes de la tormenta.

Afortunadamente para el norte del estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún los sucesos ocurridos con Cristóbal fueron mínimos a comparación del daño que hizo en el sur del estado, en Yucatán, Campeche o Tabasco, es por eso que la gente tomó con un poco de humor la situación que vivieron en esta ciudad turística.

Y es que hacía tiempo que no caía una lluvia tan fuerte en la ciudad de Cancún y no se sentían los las rachas de viento que derribaron a los árboles pues no resistieron, esto fue suficiente para que la gente quisiera desestresarse un momento y crear fabulosos memes que retrataban momentos del día día de una persona atrapada en la tormenta.

Los mejores memes de Cristobal en Cancún

Con la caída de árboles y postes, hubo momentos en los que la luz o energía eléctrica se fue, otro de los percances que se vivieron en la ciudad fueron inundaciones momentáneas en ciertas calles en donde la basura obstruyó el paso del líquido, fuera de eso todo estuvo tranquilo en la ciudad pero los memes no pudieron faltar.

Esta es la colección de los mejores memes que surgieron a raíz del paso de la tormenta Cristóbal en la ciudad de Cancún, el ingenio y la creatividad de las personas que se dedican a elaborar estos memes no tiene límites y siempre hay algo nuevo de qué reírse.