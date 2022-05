Melissa Robles y Matisse se estrenan en Cancún con regional mexicano

Las baladas en el pop y el regional son parte indispensable de la vida en México y muy pocos artistas pueden pasar de un género a otro con gran éxito. En el caso de Matisse lo consiguieron con el tema Como Lo Hice Yo con Carín León, que ha conseguido 65 millones de visualizaciones en YouTube y 122 millones de escuchas en Spotify. Ahora presentan un álbum sierreño.

“Estamos lanzando este disco llamado ‘Así De Enamorados’, es un capricho que quisimos hacer de una mezcla entre pop y norteño y estamos muy felices que después de soñar con algo así se materializa en este álbum”, dijo Melissa.

El álbum tiene una composición interesante pues hay tres temas inéditos, tres temas regrabados al regional mexicano, un cover y una colaboración con Carín León, que dio pie a la construcción de un producto orgánico y muy transparente.

“Muy feliz de las canciones inéditas que lo acompañan, que son ‘No Me Hace Bien’, ‘No Se Si Es Mucho Pedir’ y ‘Por Si Te Lo Preguntas’, que son tres canciones muy lindas que acompañan la salida de este disco. Incluidas también las tres reversiones de canciones que teníamos en discos pasados con esta instrumentación y la canción que tenemos con Carín León que se llama ‘Como Lo Hice Yo’, creemos que es un disco completo que es una canción muy linda de honrar y nos muestra nuestras raíces y nuestras influencias musicales cuando éramos más pequeños”, comentó.

Exitosos en el regional siendo poperos

Matisse se presentará en Cancún el 18 de junio

El regional les abrió la puerta a estos artistas de una manera que muy pocas veces se ve, casi igual que el género recibió a Christian Nodal con su Adiós Amor. Así que decidieron intentar con un álbum completo el cual está teniendo muy buenos comentarios en redes sociales.

“Por la colaboración con Carín, creo que le abrimos un poco la puerta al género y no era nuestra intención ir por ese camino, la verdad es que para nosotros siempre había sido un sueño hacer algo en el género regional, eso era lo que sabíamos que queríamos y cuando sucedió la colaboración de esta canción de ‘Como Lo Hice Yo’, la verdad es que le fue bastante bien y dijimos que por qué no, para que esta canción no quede al aire, en medio de los discos, le hicimos como una casita para que exista en un disco de esta manera”, comentó.

Para poder grabar el disco querían que el concepto se sintiera auténtico y orgánico por lo que el proceso fue diferente y se grabó en vivo al aire libre, por lo que en cada canción se siente la interpretación de Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, Matisse.

“La mejor manera que se nos ocurrió de hacerlo fue grabar todo en vivo para hacerlo todo más ágil y hacerlo mucho más orgánico y natural, tan natural como se pudiera hacer, porque también sabíamos que si nos metíamos al estudio a grabar un disco de regional, pues nos íbamos a empezar a cuestionar muchas cosas y decir; ‘no, hay que quitar, hay que poner’, entonces decidimos ser naturales, como si nos juntáramos en casa de un amigo y nos tomáramos una cerveza y empezáramos a cantar canciones como ‘Acá Entre Nos’, así lo queríamos hacer con ese feeling que es algo que hacemos de repente en fiestas”, confesó Melissa.

Como pez en el agua en el regional mexicano

Matisse se estrenan en el regional mexicano

El álbum y el video se grabaron en vivo desde San Carlos, Sonora. En el nuevo material se puede observar la preparación del grupo para el multimedia pero en especial a Melissa quien parece una estrella nata del regional mexicano y que se adaptó a la perfección a este estilo aún más con el tema Por SI Te Lo Preguntas.

“La verdad, muy acá entre nos dudaba un montón, decía es que a mí me gusta mucho esta música, pero de eso a que yo pueda defender una canción como tal… sabemos que al final las exponentes, las cantantes de ese género, tienen unas voces que híjole, no me quiero hacer menos pero es otro tipo de voz, entonces si me daba un poco de duda, de nervios incluso ayer antes de que saliera el disco estaba bien nerviosa porque decía no quiero chafear o que digan ‘creo que no le va”.

El álbum ha sido bien recibido, prueba de ello que el video o el álbum en video de 31 minutos de duración ha recibido ya 50 mil visualizaciones en la plataforma de YouTube.

“Estoy muy orgullosa, hicimos lo mejor que pudimos, respetando también mucho que tenemos voces bien pop y eso no iba a cambiar, no íbamos a fingir nuestras voces. Al final y creo que eso también se distingue, que es un disco muy pop por las voces pero los instrumentos, los arreglos y las melodías, creemos que es una buena mezcla y hasta ayer estaba dudando, aunque no suena obvio, suena bien”.

La primera vez

Matisse se caracteriza por tener música propia y sus letras son muy conocidas por ser profundas y en este álbum por primera vez usan un tema. Un Nuevo Amor que originalmente la interpretó Tranzas y ahora hizo su debut en el regional mexicano.

“Es el primer cover que hacemos en toda la historia de Matisse y queríamos una de esas canciones llegadoras y creo que siempre coincidimos en que es una de esas canciones que te hubiera gustado mucho escribir tú mismo, y decidimos hacerle el cover con esos arreglos y funcionó muy bien y pudimos apropiarnos y defender la canción”, dijo.

El 18 de junio Matisse se presentará en la Plaza de Toros de Cancún, será la primera vez que la agrupación se presente en el Caribe Mexicano y además estrenarán set con los temas de regional mexicano.

“Tocará ajustar el show, desde noviembre del año pasado estamos girando con este tour que se llama ‘Después Del Fin Del Mundo’ claro que esto es una continuación de ‘Esta Sensación’. Creo que a todos nos tocó sentir que se iba a acabar el mundo y nosotros a manera musical dijimos que habíamos estado en una zona de confort y si se va a acabar el mundo era hora de probar de todo”.

