Melissa Elias, cancunense e influencer

Meet me where de sky touches the sea ?? #MayaBay #phiphiisland #Thailand

Una publicación compartida por MELISSA ELIAS ✨ (@meleliass) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 9:31 PDT

¿Cuál es la experiencia más padre que has tenido por el blog?

Like a little girl ?❄️ Una publicación compartida por MELISSA ELIAS ✨ (@meleliass) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 10:54 PDT

No se si es la más padre pero una vez me pidieron una foto y yo no conocía a la persona, o que subes instastories o cosas que son muy tú y que la gente te escriba que les gusta tu esencia y está muy padre porque la gente te conoce más a fondo.