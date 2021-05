Parece que la lluvia, viento y mare alta, provocó que el sargazo se alejara de las costas de Quintana Roo, pues hoy domingo 23 de mayo hay una mejoría en el recale de esta alga, ayer 44 playas estaban en color rojo, hoy solo hay tres playas en ese mismo color, incluso la zona sur, la gran mayoría están en amarillo.

De acuerdo con la gráfica de la Red de Monitoreo del Sargazo Cancún, las únicas tres playas de todo el estado que están con exceso de sargazo son, Punta Molas, Playa Xhanan y Playa Bonita, que están en la isla de Cozumel. De sábado a domingo hubo una disminución del 93.2% de playas que estaban en rojo y pasaron a otro color.

El sargazo aún no da tregua

Mejoran las playas de Quintana Roo frente al sargazo, pero aún no da tregua

Hablando de Cancún, de acuerdo a esta organización, 9 playas ya están en verde, poco sargzo, 3 playas están en color amarillo y solo Nizuc Playa Coral está en color naranja, cuando ayer siete estaban con abundante sargazo, uno con excesivo y cinco con moderada presencia de alga marina, sin embargo esto no quiere decir que este fenómeno ya está dando tregua.

Las playas de Cancún que están con moderado sargazo, amarillo, son, Playa Langosta, Playa Tortugas, Playa Gaviota Azul, mientras las que están en verde son, Playa del Niño, Playa las Perlas, Playa Caracol, Punta Cancún, Playa Chac-Mool, Playa Marlín, Playa Ballenas, Playa Delfines y Punta Nizuc. Ninguna se libró de esta macroalga planctónica.

14 playas están libres de esta macroalga

Por otra parte, existen destinos turísticos de la entidad que no han tenido problemas con el arribo masivo del sargazo, Isla Mujeres, Holbox y Cozumel, la costa oeste, son un total de 14 playas que no han tenido presencia de sargazo en sus costas y que posiblemente no lo tengan en estos momentos, por ello están siendo recomendadas.

Por último, es de mencionar que las autoridades de los tres niveles de gobierno continúan trabajando en los arenales para retirar la mayor cantidad de sargazo posible, además, la Secretaría de Marina continúa con la recolecta de esta alga, así como el monitoreo continúo en las costas de Quintana Roo. La Verdad Noticias.