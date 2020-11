Mega marcha por el 25N en Cancún, horarios, rutas y concierto

Las marchas contra la violencia hacia la mujer y contra el feminicidio continuarán en Cancún y todo está listo para la mega manifestación del 25 de noviembre, se espera que la salida sea desde el palacio municipal y concluya en el Malecón Tajamar con un concierto. Aquí te diremos las rutas, horarios y actividades que se harán.

El punto de reunión será en la plaza de la reforma del Ayuntamiento de Benito Juárez a las 16:30 horas, donde iniciarán con la exposición de una galería de las mujeres desaparecidas, se espera que esta primera actividad dure menos de una hora, pues a las 17:30 horas deberían de estar en el monumento del ceviche.

Más de tres horas durará la marcha 25N en Cancún

En esta segunda temática, las mujeres pondrán zapatos rojos, muñecas y peluches, al término de este acto simbólico, caminarán hacia el kilómetro cero de la Zona Hotelera de Cancún, donde harán cruces de rosas, esto sería alrededor de las 18:30 horas, por último sería el concierto que está programado para las 19:00 horas, donde una banda feminista tocará.

Es importante mencionar que los colectivos convocaron a una marcha pacífica y no violenta, por lo que piden a todos los hombre no acudir y dejar que las mujeres marchen, esto para evitar destrozos y el acto sea en paz, es más, a los medios de comunicación pidieron que los que cubran el evento, de preferencia sean mujeres y no masculinos.

Feministas tomarán las calles de Cancún

Está marcha se espera que sea la más grande de las que se han hecho en Cancún, por ello es que las feministas han afirmado que tendrán un grupo de mujeres que están resguardando la seguridad e integridad de las manifestantes y evitar que en pleno evento, sean víctimas.

Por último, es de mencionar que las autoridades estarán presentes, pero se espera que manden a mujeres, Policía Quintana Roo, Tránsito, Paramédicos y Protección Civil, esto para solidarizarse, además de que así mostrarán su apoyo contra la violencia hacia la mujer.