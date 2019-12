1 /3 “Médico en tu casa” brinda servicios de salud negados en gobiernos anteriores: Carlos Joaquín “Médico en tu casa” brinda servicios de salud negados en gobiernos anteriores: Carlos Joaquín “Médico en tu casa” brinda servicios de salud negados en gobiernos anteriores: Carlos Joaquín

Con el programa “Médico en tu casa”, en Quintana Roo, más de 136 mil 816 personas, en situación de vulnerabilidad, han recibido atención médica, de 2016 a 2019, sin necesidad de trasladarse y sin que represente un costo para su economía familiar.

“Médico en tu casa” fue implementado hace tres años por el gobernador Carlos Joaquín y es operado por la Secretaría de Salud (SESA), a cargo de Alejandra Aguirre Crespo.

“El objetivo es brindar más y mejores oportunidades de recibir atención médica a personas en situación de vulnerabilidad. La ciudadanía ahora tiene más y mejores oportunidades de acceso a los servicios de salud, que les fueron negados en gobiernos anteriores”, afirmó Carlos Joaquín.

“A tres años de su creación (cumplidos el pasado 16 de diciembre), 'Médico en tu casa' se ha fortalecido con personal capacitado que apoya con consultas y medicamentos”, agregó el gobernador.

“Soy madre de familia y mi hija Evelia necesita atención médica. Antes, batallaba mucho para trasladarme con ella hasta el hospital, pero, desde que me inscribí en el programa de 'Médico en tu casa', las cosas son más fáciles para nosotras”, afirmó Guadalupe Dzul Castellanos

Por su parte, Pastora Osorio, vecina de la colonia López Mateos, dijo: “Con 'Médico en tu casa', me visitan los doctores, me toman la presión y me atienden la diabetes. Así me ahorro el pasaje para checarme."

De acuerdo con la SESA, en estos tres años se han realizado más de 900 mil acciones de salud, de las cuales 70 mil fueron consultas médicas y 332 mil 602 aplicaciones de detección de glucosa, presión arterial y obesidad.

Soila Meneses Padilla, coordinadora de Vinculación y del Programa Estatal “Médico en tu casa”, explicó que se realizaron actividades de promoción y prevención de la salud, así como atención a niños, adultos mayores con factores de riesgo, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, postrados y enfermos terminales, en los propios domicilios de las personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, “Médico en tu casa” cuenta con un equipo de 40 personas -entre médicos, enfermeras y promotores de salud- que caminan día a día atendiendo a la población que más lo necesita, y cubriendo los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez.

