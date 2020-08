Médico en Cancún deja caer de cabeza a una bebita en pleno parto

Una bebita recién nacida se encuentra internada en el área de terapia intensiva del Hospital General “Jesús Kumate Díaz”, en Cancún, debatiéndose entre la vida y la muerte, luego de que se le cayera a un médico estando en pleno parto donde recibieron a la pequeña.

Al respectó la madre de esta bebé afectada declaró que el doctor responsable de realizar su parto al sostener a la recién nacida se le resbaló, cayendo al suelo y golpeándose en su pequeña cabeza.

Médico deja caer a bebé en pleno parto

Derivado del fuerte golpe, la pequeña sufrió un traumatismo, siendo llevada al área de terapia intensiva para su atención médica en el hospital de Cancún, la cual actualmente se declara como grave.

La angustiada mamá de nombre Leydi Esther Avila López dio a luz el jueves 26 de agosto, alrededor de las 21:00 horas. El médico señalado como responsable, Jonathan Ricardo Gomez Raya, le dijo que pujara, sin embargo, no recibió como se debe al bebé y la pequeña cayó al piso en la sala de parto.

Esther Avila precisó que mientras aún estaba agotada por su labor de parto, el personal del Hospital General de Cancún le pidió firmar unas hojas, las cuales no alcazaba a leer, pero observó como el galeno responsable mostraba una actitud muy sospechosa, teniendo un semblante de miedo.

Noticias Cancún

“Me dio unas hojas a firmar ayer, me estaban limpiando, me estaban atendiendo y me hicieron firmar unas hojas que según era me iban a dar de alta, y la verdad no lo pude leer, estaba muy asustado él. Nomás de decía que él sabe que le puede afectar al bebé lo de la cabecita. Él me aceptó a mí que estuvo mal que no pudo agarrar al bebé”, declaró.

Te puede interesar: Coronavirus Cancún: Médicos internados con COVID-19 en Hospital General

La mujer relató que tiene su expediente médico donde se tiene registro de la atención del embarazo desde los dos meses en el Hospital General, además de respaldarse con ultrasonidos, análisis de sangre y otros documentos.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Con información de La Verdad Noticias