Medición de Secretaría del Bienestar arroja que existe un rezago educativo

Luego de las mediciones realizadas por la Secretaría del Bienestar sobre pobreza y rezago social, autoridades educativas en Quintana Roo reconocieron que en diversos sistemas de enseñanza la deserción de estudiantes fuera un factor principal.

Como resultado de estos dos años de pandemias, el confinamiento y las clases a distancia el rezago educativo creció 27% en el estado de Quintana Roo, de acuerdo a la Secretaría del Bienestar.

Mediante la publicación de los resultados, se indica que durante el 2020 fueron 259 mil 057 personas con rezago educativo, mientras que para el 2021, la cifra se elevó a 329 mil 937, es decir, se sumaron 70 mil 880 a esta condición.

La Secretaría del Bienestar indica que las cifras pertenecen al 17.5% de la población de Quintana Roo, demostrando que aún se encuentra por debajo de la media nacional, la cual se encuentra con el 19.3% de rezago educativo.

Los municipios que más afectados en el rezago educativo en la entidad son: Benito Juárez con el 34.8% (114 mil 880); Othón P. Blanco con un 12.6% (41 mil 756) y finalmente le sigue Solidaridad con un 11% (36 mil 443).

La falta de empleos y la carencia económica, tuvo afectación con los estudiantes de diversos sistemas educativos, escolarizado y abierto, ya que muchos en la entidad regresaron a sus ciudades de origen por motivos de la contingencia de Covid-19.

Cabe destacar que autoridades de Educación en Quintana Roo han señalado que se trabaja de manera integral para acortar la brecha de rezago educativo, a través de programas de apoyo como son las tutorías y nivelación para los estudiantes que lo requieran y así evitar la deserción.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) identifica en el rezago educativo a todos los ciudadanos de tres a 21 años que no cuentan con educación obligatoria y no asisten a un centro de educación, los mayores de 22 años que no han terminado la preparatoria, así como mayores de 16 años sin primaria completa.

