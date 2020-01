Me Too resurge en Cancún y señala a “amigos” como principales violadores de mujeres

El movimiento Me Too retomó fuerza en la península de Yucatán en los últimos días, esto después de un año desde que este mismo suceso y forma de denuncia acaparó los reflectores de los medios cuando Karla Souza rompió el silencio y denunció un hecho, esto como ejemplo de lo que sucedía en Estados Unidos cuando las mujeres actrices de la industria del cine denunciaron a muchos de sus compañeros de medio, cosa que ahora se repite en Cancún.

En los últimos días surgió una nueva cuenta de Me Too Cancún a la par de Me Too Mérida, ambas con características de denuncias específicas de cada una de estas dos grandes urbes, lo que sorprendió más fue la forma en la que los patrones en Cancún se repetían tras estas denuncias en Twitter, y es que el principal violador tomando el cuenta las denuncias en la ya famosa cuenta, coincide en que son los “amigos” de copas quienes abusan de las mujeres.

Me Too Cancún llega con fuerza y exhibe a hombres

El patrón más frecuente de lo que sucede en las historias narradas en el Me Too Cancún resaltan que las víctimas mayormentes son mujeres jóvenes, que han bebido o está en alguna fiesta, acompañadas de “amigos” y conocidos.

Por otra parte el patrón o perfil de los presuntos violadores, son personas mayores a las víctimas, ostentan un poder o un cargo en algún antro o una fiesta y es respaldado por otros hombres dentro de la fiesta o el antro, el Me Too ha puesto en evidencia nombres e imágenes de personas que son acusadas por muchas mujeres de haber sido violadas, acosadas, privadas de su libertad entre otros actos.

Los hombres que hacen cuentas alternativas y en contra de #metoo sabrán que solo están probando nuestro punto? — MeTooCancún (@metoocancun) 16 de enero de 2020

Las redes sociales han tornado en un debate en donde la gran mayoría de las personas apoyan a las mujeres que hoy se identifican como víctimas de algún violador, por otra parte existe un grupo de hombres que se identifica con el violador y que apoya los actos justificando los actos con frases como “ella se lo busco”, “estaba tomando”, entre otras más, cada hora se registran más denuncias en este perfil de Twitter.

