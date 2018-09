Mayra San Román, presidenta del IEQROO es exonerada

Por no contar con elementos para procesar, el Juez del Sexto Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), Eduardo Cortés Santos, resolvió sobreseer la carpeta administrativa 88/2018, donde se exhibían imputaciones en contra de Mayra San Román Carrillo Medina, presidenta consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO); Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, titular de la Unidad Técnica de Informática y Estadística, y Luis Alcocer Anguiano, quien se desempeña en el Servicio Profesional del instituto.

Después de una larga audiencia de casi ocho horas, en la sede del Poder Judicial de la Federación en Cancún, se conoció el dictamen.

En entrevista al salir de las instalaciones del Poder Judicial Federal, dijo que la audiencia tuvo objetivo la exposición de las imputaciones por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

De la misma forma la defensa por parte de la representación del IEQROO, presentó las suyas, tiempo después de que el juez sexto dictaminó que no existían elementos para procesar.

“El juez escuchó las imputaciones y los argumentos de defensa y concluyó que no hay elementos que sustenten los cargos en nuestra contra, por lo que determinó que ninguno de los que estamos en el expediente, no hay delito que perseguir, no procede la vinculación a proceso y decidió sobreseer el caso”, destacó.