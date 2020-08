Mayas en el olvido en Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fundado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1994, pero que en la realidad no hay nada que celebrar debido a la discriminación y segregación que actualmente viven en lugares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum sin importar que sus hogares ancestrales hoy son destinos turísticos mundiales, comentó Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional Indígena.

Y es que este año la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas tiene como tema "Covid-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas", en donde se abordan las formas innovadoras en que los pueblos originarios continúan demostrando resistencia y fortaleza ante las graves amenazas contra su supervivencia en el marco de la pandemia.

Relidad del pueblo maya es el abandono en la Riviera.

Al respecto, Ángel Sulub, integrante del Congreso Nacional Indígena, comentó en entrevista que los pueblos originarios en estos sitios que forman parte de la Riviera Maya, son prácticamente una minoría invisible pese a que la mayor parte de la población maya habita allí desde hace 30 años, migrando en busca de fuentes de empleo y educación.

Explicó que destinos como Cancún, Playa del Carmen o Tulum no fueron hechos para los mayas, pero los necesitan como fuerza laboral en los grandes centros urbanos que claramente no son ciudades pensadas para los mayas, sino para los turistas, y no cualquier turista, sino los turistas gringos o europeos.

Hoy en día para la mayor parte del pueblo maya queda la migración en busca de empleo aunque esto signifique la desintegración familiar, la falta de autosuficiencia en las comunidades, el abandono de las formas tradicionales de producción e incluso la pérdida de la lengua originaria.

