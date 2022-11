MasterChef México me pidió ocultar que soy gay: Osiris Orozco

MasterChef México me pidió ocultar que soy bisexual: Osiris Orozco

Osiris Orozco se encuentra de vacaciones en el Caribe Mexicano y accedió a hablar de temas muy complejos para La Verdad Noticias, dentro de estos temas destacan la homofobia que sufrió en la cocina más famosa de México, Masterchef y que tuvo que soportar para poder ser parte de la cuarta temporada de adultos de esta producción.

“Comencé en Durango en conducción de televisión y toda mi niñez estuve en teatro, de todo lo que hago lo que me gusta más es la actuación, pero realmente cuando me vine a vivir a la Ciudad de México abrí mi canal de Youtube y era de bienestar físico y mental y en ese momento vi que estaba Masterchef haciendo casting y dije si me quedo esa plataforma me dará mucho realce porque destapa talentos”, contó Osiris Orozco en exclusiva a La Verdad Noticias.

A pesar de que su primera participación fue corta al aire, Osiris es el participante más recordado y popular de todas las emisiones, únicamente le alcanzan en popularidad Roy de la segunda temporada de la versión Junior y Naty Campeona de la tercera.

“Fui a hacer casting y quedé a la primera, lleve un burrito de deshebrada de norteño y les gustó, me pasé a cocinar, de los 10 que estaban, mi platillo fue el mejor y luego pasé a los primeros productores, les gusté y quedé en los primeros 54 y luego quedamos 18 y ya ahí dije ya no importa nada, aunque la idea era llegar lo más lejos dentro del programa, fui el segundo eliminado si me deprimí pero después entré a La Revancha, me di cuenta que realmente pues les gustaba el rating que les daba”, comentó.

Durante esta estancia y mientras él se encontraba participando, unas fotos del popular chef se filtraron en internet, lo que llamó la atención es que estas imágenes lo mostraron totalmente desnudo.

“Esas fotografías fueron las que me dieron el boom para seguir haciendo cosas, justo esta semana me hice unas fotos para BoysMX la revista gay más vendida en México y ellos fueron quienes me hicieron aquellas fotos que todo mundo vio.

“Me las tomé para irlas soltando mientras estaba al aire, el fotógrafo me dijo que me hiciera unas desnudo y yo le dije que no, pero me convenció y me dijo que si no me gustaban no las iba a subir y pues me las hice pero él las terminó por subir sin avisarme”, confesó el modelo.

Homofobia en Masterchef México

La comunidad gay arropó a Osiris desde el momento en que salió al aire el programa, aún más cuando se reveló que era parte de la comunidad y se notó en pantalla los ataques del Chef Adrián Herrera hacía su persona.

“Fijate que yo estoy agradecido con la comunidad, de hecho en mi Instagram el 75 por ciento son hombres y siempre que voy a la calle me reconocen y me piden la foto y el abrazo y hasta los sigo en Instagram porque para mi somos como una empresa”, dijo.

La producción supo en todo el momento que Osiris era gay y lo condicionó para que ocultara sus preferencias hasta el grado de pedirle borrar fotos de sus redes sociales.

“Fijate que te voy a platicar que ellos me pidieron que borrara cosas de mi Instagram antes de entrar y que no dijera que tenía pareja ni que era gay o sea, cuando yo hice mi entrevista yo les dije que era gay. Yo fui abierto con ellos desde que llegué a la entrevista, la producción por debajo de la mesa me mandaban a alguien para que me escribieran para que borrara cosas y me señalaban que sí me querían adentro pero que borrara más y más cosas y yo lo hacía porque quería estar dentro, con lo que no contaban es que yo había hecho esas fotografías y pues yo traía una trayectoria en el ambiente gay de muchos años”, comentó.

“Yo ya era parte del ambiente gay, mi mamá ya me aceptaba pero yo lo hice porque en realidad quería estar en el proyecto”, señaló respecto a su decisión de ocultar sus preferencias.

El ocultar quien era, incluía ocultar también a su novio, acto que concluyó con pelea entre ambos, pues se le quitó el lugar que merecía su entonces pareja.

“En ese momento yo no dimensioné lo que era, pero sí me trajo problemas con mi entonces pareja debido a que sacaron una fotografía del perfil de él en donde él me estaba pidiendo matrimonio y la subieron a un programa y hablaron de mi sexualidad, y yo le reclamé a él pues le dije que era de lo que me habían solicitado y peleamos y borró cosas de nosotros dos.

“Después de lo que sucedió, yo le pedí disculpas pues caí en que nadie tiene porque ocultar lo que nosotros somos y fue allí que yo decidí que no iba a volver a ocultar nada de lo que yo era y abiertamente lo digo, soy bisexual y a veces soy pansexual, yo soy de energia de enamorarme de las almas”, dijo en exclusiva.

El verdugo de Masterchef

Osiris Orozco reveló la homofobia en Masterchef México

En cámara el Chef Herrera era una persona que atacó abiertamente a Osiris y siempre se dirigió a él con el afán de humillarlo a nivel nacional, el entrevistado coincide en que este personaje actuó de esta forma por sus preferencias sexuales.

“Yo no dudo que los ataques del chef Herrera eran porque yo soy gay, sin embargo creo que yo no le caía bien simplemente a este chef, cuando iba a opinar conmigo en la mesa, por más de que esté muy mal lo que se prepara, si fue allí es para que le ayudes para que realices un mejor trabajo, si no para qué está alguien de conocimiento allí que esta con alguien que está aprendiendo es como para que le ayudes y él solamente llegaba a criticar; esto está horrible, está muy mal, ¿ya estás listo para irte?, solo te ponía más nervioso y te bajaba la autoestima.

La presencia del chef Adrián Herrera cada momento se volvía aún más insoportable porque en esa temporada cuatro de adultos, eligió a Osiris para hacerle la vida difícil.

“Yo decía par que viene si no viene a aportar y yo se lo decía y eso le llegó a molestar, en una ocasión estábamos en La Revancha y escogieron a todos para hacer equipos y yo me quedé al final y siempre nos reíamos de eso con mis compañeros porque no queríamos ser el último niño elegido del béisbol, una vez me tocó ser el niño del béisbol y el Chef Herrera se estaba burlando y me preguntaba qué se siente ser el último, que tus compañeros no te quieran y de ahí nos pasaron a otra sala donde habían monitores donde veíamos el set de grabación porque íbamos a pasar en equipos de dos, nos sentamos y podíamos ver a los chefs y Herrera seguía con; ¿Vieron la cara de osiris?, ¿Vieron a Osiris?, ja, ja, ja, Osiris, y estaba muele y muele y yo ya ni seguía en el estudio y la traía así contra mí gacho, caía muy mal”, confesó.

Actualmente se transmite Masterchef Celebrity 2 y el Chef Herrera se ha ido del programa, Osiris ha sido invitado a un capítulo especial, pero el comenta que ahora hay más apertura y que personas como Ricardo o Pepe de Pepe y Teo y Karla Gascón han logrado avanzar gracias al camino pavimentado por Osiris y todo lo que hizo.

“Yo si te puedo decir que yo les abrí las puertas a Pepe y Karla. Yo fui el parteaguas en Masterchef para que la comunidad gay fuera aceptada, porque a mí me dijeron todas esas cosas y en el siguiente programa cuando estuvo Carmen en la final y que ella en ese momento negó a su novia pues en cámara dijo que era su mejor amiga, y cuando la entrevistaron sola dijo la verdad, esas cosas no hubieran pasado si no hubiera estado primero y hubiera hecho todo lo que hice con las fotografías, con que no me importara con mis apariciones junto a la comunidad”, dijo.

