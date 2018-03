CARLOS MATUS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Masajes, no cualquiera ¿Por qué? Al menos 10 personas se han quejado de lesiones y procedimientos incorrectos por parte de masajistas en Benito Juárez, lo que ha derivado en una investigación por parte de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en la Zona norte y que dio como resultado que nueve de cada 10 personas que se ostentan como masajistas certificados no tienen documentos oficiales. Los culpables de esta situación, de acuerdo a Antonio Losa, jurídico de Cofepris, son las escuelas que ofertan estudios pero no cuentan con aval ni reconocimiento oficial. Esta situación ha generado ya problemas con algunos clientes, quienes han resultado con lesiones musculares, daños permanentes por técnicas de depilación mal aplicadas e incluso heridas. De acuerdo a Antonio Losa, no se tiene un registro por parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) del número de centros de estudios que ofertan tal carrera, pues muchos de estos se brindan en pequeños locales. “Solo sabemos del CECATY y otro par de centros que cuentan con todos los documentos que certifican los estudios que brindan, pero en su gran mayoría solo brindan un sello de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que garantiza que se brindó una capacitación, pero no un certificado que avale la validez”, expresó. La licenciada en Enfermería Rosa María Acevedo, docente de la Universidad Tecnológica de Cancún, informó que el estudio realizado arrojó que los masajistas que laboran en hoteles son personas que en su mayoría solo estudiaron la secundaria y no están capacitados. Las consecuencias de la mala aplicación de técnicas incorrectas de masajes van desde quemaduras en la piel, moretones y hasta la fractura de una costilla o una vértebra.

