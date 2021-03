Más turistas a Tulum por cierre de Chichén Itzá en el equinoccio de primavera

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Quintana Roo prevé una mayor presencia de turistas en la zona arqueológica de Tulum para el equinoccio de primavera, que se realiza el próximo 21 de marzo, luego del cierre de Chichén Itzá, maravilla del mundo.

Margarito Molina Rendón, director del INAH en la entidad, mencionó que ante esta situación, redoblarán las medidas de seguridad sanitarias en la zona arqueológica de Tulum, pero también en la de Cobá.

El funcionario recordó que, en ambas zonas, actualmente se pueden recibir hasta 2 mil 500 turistas, tal como lo establece el semáforo epidemiológico, que actualmente se encuentra en amarillo, según la Secretaría de Salud.

Turistas formando para ingresar a la zona arqueológica de Tulum. Foto: Especial.

No obstante, Medina Rendón reconoció que existe una falta de personal para ambos sitios, no solo durante el equinoccio de primavera, sino diariamente, pues los trabajadores que tienen no bastan para aplicar los servicios sanitarios.

"Lo quiero decir y de manera muy precisa, si nos hace falta personal porque Tulum se ha convertido, desde septiembre del año pasado, en la zona arqueológica más visitada de la Península de Yucatán", explicó.

"Entonces nos hemos visto rebasados, y ustedes (los medios) seguramente lo han documentado en el número de personas que visitan esta antigua ciudad maya", agregó.

Horarios de zona arqueológica de Tulum y Cobá

Sobre los horarios de visita para la zona arqueológica de Tulum y Cobá, el director del INAH dijo que se mantienen los establecidos desde la reactivación económica, los cuales son de lunes a domingo de 08:00 a 17:00 horas, con el último boleto de venta las 15:00 horas.

Respecto al cierre de la pirámide de Cobá, la cual no se puede escalar desde el año pasado, Margarito Medina explicó que esto no tuvo nada que ver con la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el funcionario, la decisión recayó en salvaguardar la seguridad de los turistas, luego de que se registrara la caída de una mujer desde la pirámide y que, incluso, tuvo que ser hospitalizada.