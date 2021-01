Más trabajadores se suman a paro de albañiles en Playa del Carmen.

La construcción de departamentos de lujo en el interior del fraccionamiento Bambú en Playa del Carmen cumplió 20 días en huelga, luego que 50 trabajadores, entre hombres y mujeres, no han logrado cobrar sus salarios, algunos desde diciembre del año 2020 y que a 25 días siguen a la espera de su salario por parte de la constructora Grupo Joshur.

El grupo de trabajadores de la construcción y sus familias que fueron defraudadas por Grupo Joshur trabajaban en el interior del fraccionamiento Bambú en Playa del Carmen, Quintana Roo,

Christopher Mendoza, delegado del sindicato Libertad en Playa del Carmen, Quintana Roo, indicó que la empresa Qúbico, fue la que contrató a Grupo Joshur para efectuar la obra, sin embargo, ante la desaparición de la constructora, sería la responsable de pagar a los obreros.

“Te pago el lunes, te pago, el sábado, te pago el jueves y ya vamos a día lunes y nada; ya no estamos dispuestos a seguir esperando, que lógicamente lo que nosotros queremos es que nos paguen, si no quieren nada con nosotros no tenemos ningún problema, nada más que nos paguen lo que es debido y que liquiden a los compañeros como es debido ante la Ley Federal del Trabajo”, comentó Christopher Mendoza, delegado del sindicato Libertad.

Abusos laborales a la orden en Playa del Carmen

Se trata de un promedio de 50 trabajadores de la construcción que realizan labores en el interior del fraccionamiento Bambú en Playa del Carmen, Quintana Roo, a las afueras de un predio en donde se construyen departamentos de lujo por parte de la constructora Joshur, esperando el pago de su salario tras trabajar en la edificación de departamentos de súper lujo en la Riviera Maya.

El paro de labores responde a la demanda de dos salarios atrasados, y en donde salió a relucir que el conflicto data de seis meses atrás debido a que el personal de la constructora Joshur realizó pagos mínimos, salarios incompletos e incluso reducciones que en algunos casos alcanzan los 500 pesos semanales.

