Más servicios en las playas certificadas de Cancún

El director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Wagner Elbión en entrevista a medios de comunicación, informó que hasta el momento se adquirieron 70 botes de basura con un costo de 2,300 pesos más IVA en licitación directa con un proveedor que no mencionó el nombre, pero, se dijo, ha trabajado con administraciones anteriores.

Estos botes se estarían distribuyendo en las 7 playas certificadas del municipio de Benito Juárez.

Además, se tiene un padrón de proveedores con los que se estarían buscan adquirir otros servicios como camastros y sombrillas para playas.

Wagner Elbión comentó que en las playas cer­tificadas tanto los camastros como las sombrillas son gratis, no se cobra por este servicio, por lo cual se tiene deterioro de camastros, ya que duran poco por estar cerca del mar alrededor de 5 meses.

El director de ZOFEMAT desmintió que exista un barco en las playas de Cancún haciendo limpieza de sargazo en estos lugares.

“Hasta ahorita no tengo conocimiento si ese barco llegará a Cancún, si me llegaría un oficio un comunicado oficial y te podría comentar del tema, pero mientras no llegue a Cancún no tengo conocimiento, por lo pronto es un tema estatal”, concluyó.