Más de seiscientas familias quintanarroenses tendrán vivienda digna.

Un total de 684 familias quintanarroenses tendrán mejores oportunidades de vivir mejor tras iniciar el “Programa de Acciones para la Vivienda Digna”, donde el Gobierno del Estado invierte 98.3 millones de pesos para otorgar espacios seguros, con los servicios básicos, tanto en Chetumal como en Cozumel.

“Debemos crecer, pero queremos un crecimiento ordenado y con criterios de sustentabilidad, con acciones que permitan disminuir la desigualdad entre los que viven en fraccionamientos con servicios y los que carecen de ellos. Ya tenemos resultados como estas acciones de vivienda digna, y vamos por más, porque todavía son insuficientes”, señaló el gobernador Carlos Joaquín.

En la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) en Chetumal, ya se integran los expedientes de las 384 familias que tendrán lotes con servicios para construir sus viviendas en el fraccionamiento Flamingos IV. Estas familias ya habían iniciado sus trámites desde hace 15 años, tiempo en el que estuvieron abandonadas por gobiernos anteriores, señaló el titular de la SEDETUS Carlos Ríos Castellanos.



En Cozumel, próximamente, se abrirá la mesa de atención para la integración de expedientes, con la que se beneficiarán a otras 300 familias, dando prioridad a los más antiguos del listado del padrón de solicitantes.



Miguel Alberto Magaña, vecino de Chetumal, quien ya realizó el trámite en compañía de su esposa e hijo, dijo sentirse muy contento con la respuesta a su solicitud de vivienda que lleva en espera 15 años. “Los gobiernos pasaban y no me resolvían, hasta ahora que el gobernador Carlos Joaquín me da la solución.”



Por su parte, la señora Tahira Góngora Domínguez, también de Chetumal y beneficiada con el programa, externó su satisfacción porque se va haciendo realidad un sueño.

“He realizado los trámites desde hace muchos años y he esperado mucho tiempo para resolver mi necesidad de tener una casa y no es hasta hoy, con esta administración, que por fin será posible”, comentó.

Estas acciones de vivienda, con las que se disminuyen las desigualdades sociales, se desarrollan bajo la modalidad de autoproducción, a través de la empresa de Mejoramiento Integral Asistido (MIA). Cada casa tendrá dos recámaras, un área de usos múltiples, una cocina y un baño, además de las instalaciones hidráulica y eléctrica en funcionamiento.



Las viviendas serán edificadas con base de cimentación, muros de block, losa de vigueta y bovedilla, instalación sanitaria con muebles y accesorios, piso antiderrapante, azulejos en muros del baño, acabados de cancelería y carpintería.