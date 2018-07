Más de cuatro mil trabajadores del sector turismo podrán mejorar sus ingresos para que sus familias vivan mejor en Quintana Roo.

Para que este año más de cuatro mil 200 personas que laboran en el sector turístico tengan más y mejores oportunidades de mejorar sus ingresos, el Gobierno del Estado destina un millón de pesos para que la Secretaría de Turismo imparta 17 temas en cursos de capacitación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (Prodermagico) dentro del rubro de transferencia de tecnología.



Estos cursos, que se realizan en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), iniciaron este lunes y concluirán el próximo 31 de diciembre con el fin de impulsar la profesionalización de prestadores de servicio turístico en los 11 municipios del estado, a la par de proporcionar a los trabajadores mejores oportunidades de empleo para avanzar en la disminución de la desigualdad y elevar así la calidad de vida de sus familias.



El año pasado, a través del mismo programa, se impartieron cursos de 23 temas que permitieron la mejora profesional de cinco mil 282 personas en los 11 municipios.



“Tenemos claro que hacer que la economía de Quintana Roo crezca y que se generen empleos de manera acelerada no es suficiente, por eso hemos tomado medidas, para que el cambio se refleje en el bolsillo de la gente y en su calidad de vida, como la capacitación de quienes laboran en el sector turístico para que accedan a empleos mejor pagados”, señaló el gobernador Carlos Joaquín.





El gobernador de Quintana Roo precisó que en estos casi dos años de gobierno ha habido logros que son resultado de esfuerzo, capacidad y voluntad para actuar de manera honesta y eficiente, pero que todavía falta mucho por hacer. “Juntos avanzamos en la capacitación y mejora continua para que sigan llegando inversiones que nos consolidan como potencia turística regional”, afirmó Carlos Joaquín.



Iván Suárez Velazco, cocinero de Bacalar, destacó que estos cursos le han permitido actualizarse y prepararse en cocina internacional. “La capacitación es para el presente y el futuro; me permiten tener una expectativa de trabajo más amplia y aspirar a tener mejores condiciones de vida… Hoy en día, la capacitación va de la mano del mejoramiento de la calidad de vida y el aspecto social”, dijo.





Vicente Izael Yan Balam, taxista del municipio de Bacalar, señaló que los cursos que se imparten en el ICAT le han permitido asistir a dos cursos de inglés básico. “Esto me ha facilitado darle buen trato a los usuarios y cumplir bien con mi trabajo como taxista; darle buena atención al turismo me ha permitido también mejorar mi nivel de vida, porque los ingresos ahora son mejores; los usuarios se muestran agradecidos y con el servicio extra he mejorado mi economía.”



A través de la Sedetur, que dirige Marisol Vanegas Pérez, se informó que los temas que se impartirán son inglés comercial turístico, inglés comercial para personal de contacto en hoteles, inglés comercial para personal de contacto en restaurantes y bares, marketing por redes sociales y formativo turístico para taxistas.



También se impartirán atención a comensales, preparación de habitaciones de alojamiento temporal, preparación de alimentos, preparación y servicio de bebidas, manejo de conflictos, motivación, trabajo en equipo, comunicación asertiva, gestión de la mejora continua, calidad en el servicio, francés básico comercial para personal de contacto y desarrollo de productos turísticos.



Éste es el segundo año consecutivo en el que se imparten los cursos de capacitación del Prodermagico en Quintana Roo, así se suman cursos de 40 temas para el beneficio de nueve mil 482 personas hasta el 31 de diciembre.