Más de cinco mil estudiantes no han regresado a clases.

Por carecer de condiciones para tomar clases a distancia, un promedio de cinco mil estudiantes no ha retornado a la actividad educativa tras la conclusión del asueto escolar decembrino desde hace dos semanas.

La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vázquez Jiménez, afirmó que se trata de alumnos de educación básica que carecen de conectividad a internet e implementos para recibir clases virtuales.

Estamos hablando de un aproximado de cinco mil estudiantes que no han logrado regresar a sus centros educativos porque no hay condiciones y cuando digo que no hay condiciones es porque no tienen una computadora, un dispositivo o internet.