Más de 6 mil personas asistieron al Sekai Fest en Cancún

El Sekai Fest marcó el regreso de las convenciones de la cultura geek al internacional Centro de Convenciones de Cancún, que después de más de dos años vió una gran afluencia de visitantes vestidos de personajes de ánime, series, películas y tiras cómicas.

Por tal motivo el evento fue un éxito, durante el primer día de Sekai Fest se reunieron en la convención más de 3 mil 500 personas según los organizadores, siendo que el segundo día hasta el corte de las 15:00 horas 2 mil 400 personas habían ingresado al festejo.

En el lugar se veían jóvenes y adultos vestidos de personajes de los animes, este año resaltaron las populares meseras May para las mujeres y los Spiderman para los hombres, pero también resaltaron otras figuras reconocidas como Thor mujer, Burbuja de las Chicas Superpoderosas, Star Lord de Los Guardianes de la Galaxia, Zabuza de Naruto, Darth Vader de Guerra de las Galaxias entre otros.

Desde las 11 de la mañana del domingo los jóvenes comenzaron a llegar al Centro de Convenciones, unos ya vestidos con sus cosplay y otros que venían arreglándose, otros más se transforman en el baño, el punto era el mismo, disfrutar de un día en donde puedan sentirse libres de ser un personaje de ánime.

"Vengo con mi mejor amiga y la verdad me gusta poder lucir mi cosplay y sentirme bien de que nadie me diga nada o me vea raro por representar a mi personaje", dijo Hilda, una joven participante.

Muchos jóvenes fueron acompañados por sus padres a este evento y aunque algunas madres de familias terminaron en el suelo cansadas retomando energía, el chiste fue acompañar a sus hijas e hijos a los lugares que más les gusta y dónde pueden recrearse.

Dentro del evento surgió este año un nuevo producto tendencia que en años anteriores si bien se pedían, ahora son más solicitados, es el caso de las katanas sin filo que son copias de los que usan sus personajes favoritos de series de ánime como Naruto, One Pice y Los Cazadores de Demonios.

La cultura japonesa también se pudo sentir en el paladar pues comerciantes dentro de Zekai Fest participaron con productos traídos desde el país nipón, ramen instantáneo y un agua fueron las estrellas platicó Ángel, uno de los comerciantes que explicó que el agua es famosa por el empaque que contiene una canica que al entrar al contacto con el líquido genera efervescencia.

Respecto a los invitados especiales el sábado la estrella fue Mario Castañeda, actor de doblaje que interpreta a Bruce Baner para Marvel Studios y a Gokú de la franquicia de Dragón Ball.

El domingo quienes dominaron la escena fueron Iván Ramírez, creador de la Gruta del Alux, la primera y más exitosa caricatura de la Península de Yucatán vigente por 20 años, que reunió a una gran cantidad de oyentes a su conferencia.

Por otra parte los youtubers del canal Que Parió, lograron entretener a una gran cantidad de fans jóvenes cautivado por su trabajo, incluso presentaron un vídeo inédito que se subirá en una semana en YouTube como regalo a sus fans en el Caribe Mexicano.

El luchador Que Monito también estuvo presente en esta fiesta de cultura Geek, en donde se ha hecho un nicho de mercado gracias a su relevancia en los memes en la internet.

