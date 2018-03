Más de 50 mil jóvenes votarán por primera vez en Quintana Roo

El próximo 1 de julio poco más de 2.48%, entre hombres y mujeres de 18 años de edad, y al menos 2.41% de 19 años, participaran por primera ocasión dentro de un proceso electoral para elegir cargos de elección popular en Quintana Roo, en los ámbitos local y federal, según el Listado Nominal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, de acuerdo con el padrón electoral en la entidad se tiene el registro de 1 millón 215 mil 807 ciudadanos en edad de votar, de estos tramitaron su identificación oficial 30 mil 374 personas al cumplir su mayoría de edad y se sumaron a los 29 mil 332 electores que aún no participan en una jornada electoral.

Lo que sin duda alguna es de suma importancia para la contienda electoral concurrente de 2018, para este sector de la población, que elegirán al Presidente de la República, dos senadores, cuatro diputados federales y 11 presidentes municipales.

Para Jocelin Berenice Ramos Ortega, estudiante de segundo cuatrimestre de psicología clínica, con 18 años de edad, expresó que con su participación podrá incidir en mejorar no sólo el escenario político a nivel local y federal, sino también mejorar las condiciones educativas para los jóvenes.

“Hay muchas personas y más jóvenes que no creen, por eso regalan el voto, pero yo no, quiero hacerlo de la mejor manera para ver si funciona. El gobierno no ayuda mucho y eso hace que la gente ya no confié tanto en ellos y al ser mi primer proceso electoral estaré atento de las propuestas políticas, así como los beneficios para los ciudadanos”, detalló.