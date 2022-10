Más de 4 mil pesos un altar de muerto sencillo

El Mercado 23 de Cancún comenzó a oler a incienso a partir de este domingo pues al menos cinco puestos adicionales se han colocado en el famoso mercado para vender los artículos que se instalarán en el altar de muertos como parte de la ofrenda.

A una semana de la celebración tradicional más importante de México, han llegado los artículos no perecederos como las velas, veladoras, jícaras, papel picado, flores de papel china, incensarios, carbón, manteles y los dulces más resistentes como las calaveras de amaranto y azúcar.

Sin embargo con el aumento de los precios debido a la inflación que se vive en el país, ha incrementado el costo de poner un altar de muertos cómo antes se veía en las casas de las abuelas o como se presentó en la película de Disney y Pixar, Coco.

El costo de los productos en el Mercado 23 de Cancún dan un aproximado de cuatro mil 232 pesos necesario para poder montar un altar de muertos sencillo, sin contar otros detalles como los refrescos y los vicios que colocan en el altar del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Dentro de esta celebración la variante yucateca Hanal Pixán es aún más más costosa por la variante de la preparación del pibipollo y el de espelón que aumenta los costos más de mil pesos a comparación de la

Más de 4 mil pesos un altar de muerto sencillo

Maceta cempasúchil $125

Ramo con 10 piezas $150

Ramo sencillo $30

Cempasúchil de papel $30 cada flor

Flor cresta de gallo $30 pesos

10 piezas de papel picado $45 pesos

Flor Pompón $10 cada pieza

Calabaza para dulce 25 el kilo una $125

kilo pollo 65, un pollo pesa 2.5 o sea $162.5

Velas en $6

Velas más grande en $8

Portavela artesanal en $40

Jícaras en $30

Portajícaras $10

Incensarios $55

Caña $40 el kilo

Mandarina $30 el kilo

incienso la bolsita $15

Velas sin vaso $40

Con vaso $55

Dulce de calavera $28, $26 y $7

Calaveritas grandes $165

Calabaza dulce $30 la pieza

Ciruela 10 piezas $30 pesos

Plástico picado $115 10 metros

Papel Picado $3 pieza

Cruz maya $75

Mazapán de pepita molida $10

Suncho $10 pieza

Pepita y coco $15 pieza

Espelon $25 el rollo

Hoja de plátano $25 el fardo

Pulpa de puerco $125 kilo

Kilo de masa $15 pesos

Manteca de cerdo $60 el kilo

Pan de Muerto $95

Chocolate abuelita $85

Leche $25

Atole de maíz $20

Pibipollo de 800 a mil 200 pesos

Comida que les gustaba a los difuntos, $500

Pitos de barro y adornos $30

Duelo de festividades Día de Muertos, Hanal Pixán o Halloween

Más de 4 mil pesos un altar de muerto sencillo

En Cancún, un lugar que recibe a toda la gente del mundo le abre la puerta a las tradiciones de cada punto geográfico, sin embargo hay tres celebraciones en específico que se dejan sentir durante el 32 de octubre y el 1 y 2 de noviembre y son el Halloween, el Día de Muertos y Hanal Pixán.

El Halloween es una celebración estadounidense en el cual se celebra a las brujas y se supone que es durante la noche del 31 de octubre que los demonios salen a las calles, por esta razón vemos los populares disfraces, en esta ciudad muchas casas son adornadas con temáticas de monstruos y los antros ofrecen fiestas.

El Día de Muertos es una celebración mexicana, específicamente del centro del país en donde se recuerda a los santos difuntos que tienen permitido regresar durante el 1 y 2 de noviembre a las casas de sus familiares, por lo que se les deja un altar con las cosas que más amaban.

El Hanal Pixán es una celebración maya de tres días, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en donde las almas llegan a comer y por eso se les prepara un alimento especial que se tarda aproximadamente una semana en ser preparado, pibipollo.

Ivan Pool

“Entre Día de Muertos, Halloween y Hanal Pixán, obviamente prefiero el Hanal Pixán porque es importante resaltar las costumbres y tradiciones de nuestra cultura maya y sobre todo, todos amamos el famoso mucbipollo”.

Jossy Díaz

“A mí me gusta mucho celebrar el Día de Muertos porque me gusta poner el altar y recordar personas que se adelantaron a mis mascotas, ponerles lo que les gustaba y que les gustaba comer y tomar y siento que tenemos mucha conexión”.

Jenny Carvallo

“De las tres celebraciones, todas se me hacen importantes, el Halloween me gusta porque se me hace muy divertido, algo que une a al familia y a los niños, pero algo que a mí me encanta es el Día de Muertos, este olor a cempasúchil me lleva a cuando era niña y festejaba con mis abuelos”.

José Luis Palomo

“El Día de Muertos me encanta esta parte de las tradiciones mexicanas,las costumbres pintarse por la mitad de la cara, eso es algo padrísimo, sin dejar de lado el Halloween, aunque lo que me gusta es el pan de muerto”.

Chucho Robles

“Cada uno tiene lo suyo, el Halloween tiene su atractivo, a los niños les encanta. El día de muertos a mí en lo personal me encanta porque crecí con esta tradición del chocolate caliente y el pan de muerto y es mi favorito sin duda el dejarle algo a tus abuelos. El Hannal Pixán es una celebración más profunda y me encanta pero me quedaría con el Día de Muertos”.

El Sonrix

“Definitivamente el Hanal Pixán, porque hay comida, tradición, es parte de mi México y aunque me fascina el Halloween y profiero el Hanal Pixán”.

Dulce Vargas

“Si hay un mes que nos caracteriza es precisamente noviembre porque celebramos la vida y la muerte y es que desde pequeños nos enseñan a respetar a aquellos que no están con nosotros. Yo creo que la tradición y costumbre son lo que destacan”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí