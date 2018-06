Más de 4 mil boletas serán para las casillas especiales en Benito Juárez

La consejera secretaria en el municipio de Benito Juárez del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Griselda Alejandra Toquero Hernández, dio a conocer que en estas elecciones, habrá 6 casillas especiales, donde cada una tendrá alrededor de 750 boletas, más los representantes de cada casilla.

Las casillas especiales son para todas aquellas personas que se encuentran fuera de su lugar de origen, es decir todos lo que son de otras partes del país, en específico de otro estado donde no residen, o que no han renovado su identificación oficial del INE.

También, serán para todas aquellas personas que están en el hospital general de Cancún doctor Jesús Kumate Rodríguez, donde no solo podrán votar los pacientes, sino también los familiares que se encuentran en el hospital de guardia, cuidando de su doliente.

Estas son las direcciones exactas donde se encontrarán dichas casillas electorales:

1.- Avenida José López Portillo, manzana 2, lote 4 y 5, supermanzana 84, codigo postal 77520, carretera a Punta Sam.

2.- Avenida Tulum lote 21 y 22, supermanzana 2, código postal 77500 vestibulo del palacio de gobierno del estado zona norte esquina calle ingeniero José García de la Torre, frete al parque de desarrollo integral para la familia.

3.- Calle paseo de las amapolas, manzana 11, lotes 11 y 10 25, supermanzana 247, fraccionamiento villas del mar, código postal 77516, hospital general de Cancún doctor Jesús Kumate Rodríguez, entre avenida lateral Kabah y prolongación paseo el limonero.

4.- Avenida Tulum, manzana 11, supermanzana 5, código postal 77500, vestíbulo del palacio municipal entre avenida Uxmal y avenida Coba.

5 y 6.- Boulevard Kukulcán, kilómetro 11.5, zona hotelera, código postal 77500, Plaza Flamingos a 700 mts de Plaza la Isla.

Por último, la consejera secretaria en el municipio de Benito Juárez del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), Griselda Alejandra Toquero Hernández, invitó a todos los ciudadanos a votar este primero de julio, “es una responsabilidad de nosotros los ciudadanos de ir y votar, no nos quedemos en casa, salgamos y ejerzamos el voto”, concluyó.