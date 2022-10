Más de 300 menores atendidos por el DIF Benito Juárez en lo que va del 2022.

En 2022, se conmemora el 10° aniversario del Día Internacional de la Niña. En estos últimos 10 años, ha habido una mayor atención en temas que son importantes para las niñas entre los gobiernos, los formuladores de políticas y la ciudadanía, y más oportunidades para que las niñas hagan oír su voz en el escenario mundial.

Sin embargo, las inversiones en los derechos de las niñas siguen siendo limitadas y las niñas continúan enfrentando una gran cantidad de desafíos para alcanzar su potencial, interrogada ante cuántos niños ha atendido el DIF en lo que va del año, la Directora General del DIF Benito Juárez, Marisol Sendo Rodríguez, señaló:

“De este año tengo expedientes de más de 300 niños, niñas y adolescentes. DIF resguarda a estos sectores que están en riesgo y a la fecha hay más de 300 expedientes, no quiere decir que yo tengo a los 300 niños en este momento, sino que en su momento se han atendido”.

Protección de las niñas en Benito Juárez

Más de 300 menores atendidos por el DIF Benito Juárez en lo que va del 2022.

Sobre el avance en los temas de protección para las niñas, dijo: “Nosotros como DIF nos estamos enfocando en todo lo preventivo, por eso estamos aquí con el panel. A través de estos programas estamos acercándonos a la ciudadanía. Vamos a cerrar el año con todo lo preventivo que podamos hacer, ya sea a través de eventos o directamente en las escuelas, desde kínder”.

Acerca de cuáles son las estadísticas de la violencia familiar en Cancún en este año, agregó: “En cuestión de mi estadística de los niños que yo atiendo en este momento, a nosotros nos aumentó un 40% en cuestión de niños que nos llegan en cuestión de la atención. Geavig es el primer respondiente y nosotros atendemos, y si Fiscalía nos indica que la niña, niño o adolescente está en riesgo, nosotros lo ponemos en resguardo”.

“Por lo regular, los fines de semana hemos detectado, estamos ingresando de tres a cuatro niños, entonces no es posible cuando en algún fin de semana pudiésemos no haber tenido un ingreso. Entonces tenemos que fortalecernos, que cerrar filas como sociedad, como instituciones y también DIF está trabajando todo lo preventivo”.

Niñas víctimas de abuso en Cancún en 2022

Más de 300 menores atendidos por el DIF Benito Juárez en lo que va del 2022.

Cuestionada por la cifra de niñas abusadas sexualmente este 2022, señaló: “Como dato general no te lo puedo decir, eso lo tiene fiscalía, yo te puedo dar mi dato, en donde te puedo decir que sí ha aumentado y mi población de niñas que hemos podido proteger, ¿por qué podido? Porque si Fiscalía no me da la autorización del resguardarla, como DIF no lo puedo hacer. Las niñas adolescentes que han llegado como resguardo, adolescentes mayormente, tengo entre 40-45 adolescentes y te podría decir que un 20-30 son de abuso sexual”.

Sobre las regiones en Cancún donde se dan estos casos, comentó: “De lo último teníamos como focos rojos la 259 y 260, pero ahorita se está moviendo por ahí escuché y estamos ya ahorita en zonas irregulares”.

Según Marisol Sendo Rodríguez, las acciones que realiza el DIF tras el abuso son: “Ellas quedan a nuestro resguardo, viene todo un proceso legal que nos van marcando las autoridades, en esta caso Fiscalía, y mientras nosotros tenemos toda la parte de apoyo multidisciplinario, trabajo social, abogados y psicólogos, precisamente para darles todo ese acompañamiento, y obviamente la atención que tienen nuestras niñas en nuestra Casa de Asistencia Temporal, educación porque seguimos con la parte educativa, todo el apoyo se da hasta que es liberado su caso y fiscalía nos dice ‘ya puedes restituir sus derechos’”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.