Feministas afirman que hay más de 13 mujeres desaparecidas en Quintana Roo

A través de un conteo rápido del número de mujeres desaparecidas en Quintana Roo, a través de las publicaciones de las alertas Amber y protocolos Alba en la página de Facebook de la fiscalía, La Verdad Noticias, se logró confirmar que en los primeros 18 días del año 2021, 13 mujeres han sido reportadas como desaparecidas.

Del total de casos reportados, seis fueron en Cancún, tres en Solidaridad, Playa del Carmen, dos en Chetumal, capital del estado, uno en Othón P. Blanco y uno en la localidad de Cacao, sin embargo las cifras de las feministas no corresponden a los datos oficiales de la autoridad estatal.

Las cifras no concuerdan

De acuerdo con Diana Miramontes del colectivo Resistencia Sorora, en Quintana Roo, hasta el 18 de enero, son más de 23 casos, de las cuales 15 han sido en Playa del Carmen, poniéndolo en primer lugar con más mujeres desaparecidas y Benito Juárez, Cancún en segundo.

Explicó que muchas veces las cifras de la Fiscalía General de Quintana Roo no van a concordar en su totalidad con la de las feministas, pues existen familias que no deciden denunciar ante la autoridad y deciden hacerlo por su propia cuenta, difundir la desaparición a través de las redes sociales, como Facebook y Twitter.

Familiares optan por denunciar el caso en redes en vez de ir a la FGE

“Hay muchas familias que, por el tema de desaparición forzada, se ha agravado mucho el miedo, el temor a denunciar por muchas cosas, como el tema de los cartelas y demás, no denuncian y deciden buscar a su familiares por otros medios, como lo son las redes sociales”, dijo.

Por último, señaló que es importante mencionar que hay casos en donde no son desaparición forzada, sino que salen de su hogar por temas familiares o desaparecen por los propios padres que son sustraídos de sus hogares; “ la gran mayoría no se sabe, salen de casa y ya no regresan o no llegan al salir del trabajo; en Playa del Carmen se da mucho esta situación”, concluyó.

