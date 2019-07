Más de 2 mil jóvenes quedan sin cupo en las preparatorias públicas; Quintana Roo

De acuerdo a los datos proporcionados, alrededor de 19 mil alumnos se inscribieron y pagaron su examen, sin embargo sólo 18 mil 714 acudieron al examen, esto con base a los resultados en el conteo a nivel de las pruebas a nivel estatal, aunque sólo se asignaron 16 mil 409 espacios, quedando más de 2 mil 300 sin cupo.

Los municipios en donde los jóvenes fueron los más afectados, porque no alcanzaron cupo fueron: Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen, en donde juntos dieron un total de 2 mil 360, 1 mil 653 en Benito Juárez y 707 en Solidaridad.

Romero Mayo, detall, que será hasta el 8 de agosto que se sepa el destino de quellos alumnos que no pasaron la prueba o no alcanzaron lugar y recalcó que en años anteriores, resulta que no todos los alumnos que logran un espacio lo utilizan, por migración o por no quedar a gusto con la opción en la que quedaron.

“El año pasado, se abrieron 500 espacios de esta manera, los que fueron distribuidos entre los alumnos que quedaron pendientes, de acuerdo a la prelación, de mayor a menor puntaje” concluyó, Rafael Romero Mayo, subsecretario de Educación Media Superior, de la Secretaría de Educación (SEQ).

Datos:

Bacalar: 430 aspirantes, 402 exámenes aplicados y 402 asignados

Benito Juárez: 9 mil 323 aspirantes, 9 mil 57 exámenes aplicados y 7 mil 404 asignos

Cozumel: 1 mil 268 aspirantes, 1 mil 211 exámenes aplicados y 1 mil 212 asignados

Felipe Carrillo Puerto: 1 mil 164 aspirantes, 1 mil 122 exámenes aplicados y 1 mil 116 asignados

Isla Mujeres: 216 aspirantes, 209 exámenes aplicados y 269 asignados

José María Morelos: 514 aspirantes, 491 exámenes aplicados y 492 asignados

Lázaro Cárdenas: 214 aspirantes, 200 exámenes aplicados y 200 asignados

Othón P. Blanco: 2 mil 844 aspirantes, 2 mil 739 exámenes aplicados y 2 mil 739 asignados

Puerto Morelos: 257 aspirantes, 248 exámenes aplicados y 247 asignados

Solidaridad: 2 mil 725 aspirantes, 2 mil 633 exámenes aplicados y 1 mil 926 asignados

Tulum: 414 aspirantes, 402 exámenes aplicados y 402 asignados

Total: 19 mil 369 aspirantes, 18 mil 714 exámenes aplicados y 16 mil 409 asignados