Más de 100 abogados se quejan de juez oral en Cancún por “falta de preparación”

Parece que los abogados se cansaron de la presunta incompetencia del juez oral familiar, Ángel Ricardo Puc Tun, pues en varias ocasiones, según los afectados, el funcionario ha actuado de manera incorrecta, al grado de hacerse más tardado los casos, cuando todo debería ser más rápido o corto, por ser una audiencia oral.

Este juez ha tenido varias quejas en contra y según la Lic. Laura Sánchez, abogado postulante y titular del despacho Alva & Asociados en Cancún, son más de 100, de acuerdo a la abogada, dijo que este personaje está llevando uno de sus asuntos de los expedientes, 919/20 y 1024/2020, en el que ha notado muchas inconsistencias.

Juez desconoce de la materia y confunde los artículos

“La audiencia tenía que haberse llevado a cabo en el 919/2020, no lo hizo tampoco, yo lo he estado solicitando; dentro de la misma audiencia cabe señalar la falta de expertise y conocimiento de la materia, yo no dudo que el juez sepa de otras materias pero de derecho familiar y de oralidad le hace falta conocimiento”, recalcó Laura Sánchez.

Continuó diciendo que, en el caso de su cliente Abraham Duimani, ha sido gravemente afectado por “culpa” del juez antes citado, ya que aprobó una pensión alimenticia provisional a favor de la mujer de manera quincenal, equivalente al 30% de su salario, pero el detalle es que el hombre además de eso, está pagando a Infonavit su casa, lugar donde viven sus hijas y la madre.

“Yo interpuse un incidente de inconformidad respecto a un medida de la pensión alimenticia fijada en mi representado, Abraham Dumani, el juez dentro de sus facultades mencionó que no me era admitido dicho incidente, fundamentó con unos artículos que es otra cosa, porque la ley señala que no se puede interponer un recurso en contra de la pensión alimenticia, sin embargo un incidente no es un recurso, son dos cosas totalmente diferentes”, afirmó la titular del despacho Alva & Asociados.

Señaló que hizo referencia al juez sobre esta situación, pues el ciudadano Abraham “prácticamente se queda sin nada de su quincena”, lo terrible, según la abogada, aún teniendo materia de donde probar lo antes dicho, el juez le negó la justicia, por lo tanto promovió un amparo por la denegación.

“Muchos colegas que nos dedicamos a la misma materia, nos hemos dado cuenta de la falta de preparación de este juez, las preguntas en un interrogatorio ya son preguntas, no son posiciones y el desea que se sigan haciendo como en un juicio ordinario y hace que no puedas desenvolverte, es lamentable, pues ha traído problemas a muchos de mis colegas que han presentado amparos por la denegación de justicia”, comentó.

Interponen denuncia formal ante la Fiscalía de Quintana Roo

Añadió que ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de su cliente, Abraham Dumani, presentaron una denuncia por el delito contra el buen despacho contra la administración, delito que se considera grave, la carpeta de investigación es el FGE/QROO/BJ/12/20075/2020, mientras que el acta es el es el FGE/QROO/CAN/UAT/12/22292/2020, que más adelante la van a individualizar.

Laura Sánchez, afirmó que desconoce si otros colegas han denunciado al juez, lo que sí confirmó es que muchos no quieren hablar y exponer su caso, debido a las represalias, así como el miedo de lo que pueda pasar. “Si tenemos miedo de las represalias y de lo que nos pueda hacer el juez, pero tenemos más miedo de que no se imparta bien la justicia”, concluyó.

