Más de 10 mil solidarenses en cierre de campaña de Cristina

La candidata de la alianza ‘Por Quintana Roo al Frente’ a la presidencia municipal de Solidaridad, Cristina Torres, realizó su cierre de campaña ante más de 10 mil personas que se dieron cita en la Avenida Constituyentes y la 115.

“La grandeza del municipio la han forjado las personas que lo habitan; por eso, quienes aspiramos a gobernarlo tenemos que estar a la altura de su gente. Tenemos que entregarnos, tenemos que demostrar lealtad, honestidad y ponernos en el lugar de todos ustedes para tomar las mejores decisiones”, aseguró.

Agradeció a todos los ciudadanos que le han abierto las puertas de sus casas, a los empresarios, a los sindicatos y a los militantes de otros partidos que decidieron apoyar su proyecto, entre ellos los de Morena, del PRI y del PT.

“Vamos de frente para recuperar la seguridad, vamos a trabajar para que nuestros hijos puedan jugar felices y en paz. El 1 de julio debe ganar Solidaridad, deben ganar las familias, debe ganar el trabajo porque en este municipio somos gente de bien, que va con la frente en alto y que siempre, sin importar qué tan difíciles sean los vientos, se saben levantar”, añadió Cristina Torres.

Afirmó que no tiene miedo de enfrentarse a la realidad y que va a seguir trabajando por el municipio con entrega y compromiso; además de que va a seguir escuchando a la gente para sacar adelante a Solidaridad.

Enfatizó que continuará caminando hasta el último minuto de la campaña para recoger los comentarios y opiniones de los ciudadanos.

“Como hace dos años que hicimos el compromiso de levantar nuestro municipio y no nos rajamos, así vamos a seguir haciéndolo. Me comprometo públicamente a seguir trabajando por Solidaridad y nuestras familias, sin importar las amenazas, no tenemos miedo y vamos a seguir trabajando de frente por nuestra gente”, apuntó.

Hizo un recuento de sus propuestas de campaña e invitó a los ciudadanos a participar sin miedo en los comicios del próximo domingo, para fortalecer la democracia y elegir libremente el mejor proyecto para Solidaridad.

“Sin importar a qué nos dediquemos, Solidaridad es el reflejo de quienes aquí vivimos. De nosotros depende seguir haciéndolo ejemplo de desarrollo nacional e internacional, nosotros hacemos a este municipio grande”, finalizó.